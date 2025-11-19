Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Визит Зеленского в Стамбул не случаен: как Путина смогут заставить пойти на перемирие
Участвует ли Украина в подготовке плана?
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил "сигналы" относительно предложений США о завершении войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. По словам собеседника издания, Украина не участвовала в подготовке этих предложений.
Признаки возобновления усилий США по прекращению войны 19 ноября вызвали крупнейший за несколько месяцев скачок цен на государственные облигации Украины.
Перед визитом в Турцию Владимир Зеленский заявлял, что он готовится "активизировать переговоры" и обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как добиться справедливого мира в Украине.
Сделать все возможное, чтобы приблизить конец войны – наивысший приоритет для Украины,
– добавил он.
Ранее журналисты Axios со ссылкой на источники уже сообщали, что администрация Трампа тайно консультировалась с Россией над разработкой нового плана прекращения войны в Украине.
По словам источников Axios, 28 пунктов плана можно условно разделить на четыре блока: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.
Есть ли прогресс в мирных переговорах?
Недавно в Politico заявили, что Белый дом вот-вот представит новое важное мирное соглашение, что якобы наконец положит конец войне в Украине. В частности, администрация Дональда Трампа ожидает, что все стороны договорятся об условиях прекращения конфликта уже совсем скоро.
По данным издания, это может произойти до конца ноября, или даже "уже на этой неделе".
Представители Белого дома также анонимно сообщили журналистам, что они "на пороге большого прорыва".