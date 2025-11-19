Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Участвует ли Украина в подготовке плана?

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил "сигналы" относительно предложений США о завершении войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. По словам собеседника издания, Украина не участвовала в подготовке этих предложений.

Признаки возобновления усилий США по прекращению войны 19 ноября вызвали крупнейший за несколько месяцев скачок цен на государственные облигации Украины.

Перед визитом в Турцию Владимир Зеленский заявлял, что он готовится "активизировать переговоры" и обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как добиться справедливого мира в Украине.

Сделать все возможное, чтобы приблизить конец войны – наивысший приоритет для Украины,

– добавил он.

Ранее журналисты Axios со ссылкой на источники уже сообщали, что администрация Трампа тайно консультировалась с Россией над разработкой нового плана прекращения войны в Украине.

По словам источников Axios, 28 пунктов плана можно условно разделить на четыре блока: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Есть ли прогресс в мирных переговорах?