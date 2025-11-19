Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу заинтриговал событиями, которые могут произойти уже в начале 2026 года.
Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР
Что произойдет зимой 2026 года?
В ответ на вопрос, близок ли сейчас мир к совпадению факторов, которые будут способствовать заключению мирного соглашения, или наоборот последние события отдалили этот момент, Буданов сказал: "Наше окно снова откроется в феврале".
Мы приблизимся к этому зимой. Все события будут в начале – середине февраля,
– отметил руководитель ГУР.
Он не уточнил, какие именно события должны состояться, однако, вероятно, они играют важное значение в войне России против Украины.
Обратите внимание! В интервью итальянскому медиа Буданов подтвердил, что есть возможность для перемирия между Киевом и Москвой.
Интервью с главой ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео
Последние заявления Буданова о завершении войны
Кирилл Буданов сказал, война в Украине не будет длиться постоянно, однако в ближайшие годы мирной жизни не будет. По его мнению, Россия хочет расширить агрессию на страны Евросоюза и НАТО, которые Владимир Путин считает угрозой своему режиму.
Глава ГУР не делает прогнозов, когда завершится война, но говорит, что надеется на лучшее.
В то же время он отметил, что без единства Украина не сможет победить агрессора. По его словам, именно единство является главным условием для выживания нашего государства.