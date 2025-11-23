Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что после неприемлемого для Украины мира следующей целью станут страны Балтии, которые Россия воспринимает как легкую добычу.

Смотрите также: Переговоры США и Украины в Женеве: главные заявления и все, что известно о встрече

Реально ли принудить Путина к миру без давления?

Важно! Администрация Трампа утвердила мирный план для Украины и России, однако его детали остаются неизвестными.

"Этот позор Америка не сможет смыть никогда. Поскольку американцы не такие решительные, как британцы во время Второй мировой, и пока не собираются воевать, они пытаются вернуть Трампа к здравому смыслу", – отметил Богданов.

У Трампа амбивалентная позиция – он сначала хочет давить на Зеленского, потом на Путина. Однако принуждение к миру возможно исключительно через давление на Путина.

Россия могла завершить войну еще в 2022 году или воспользоваться предложениями Трампа, но Путин отверг мир.

Путин скорее пойдет войной на Балтию и Европу, чем остановится, потому что война связана с его политическим выживанием,

– подчеркнул Богданов.

Балтийские страны – первая цель России в случае заморозки войны в Украине, потому что литовцев, латышей и эстонцев гораздо меньше, чем украинцев. При слабой Европе и неучастии американцев Путин сможет захватить Вильнюс и заявить о "возвращении" Балтии.

"Путин полностью ассоциирует себя с Петром I, который получил наибольший успех именно в Балтии. Поэтому северные партнеры – шведы, датчане, норвежцы, финны – активно инвестируют в Украину, понимая, что надо, чтобы Украина победила", – сказал Богданов.

Что известно о состоянии переговоров по "мирному плану" Трампа?