Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналі, що після неприйнятного для України миру наступною ціллю стануть країни Балтії, які Росія сприймає як легшу здобич.

Дивіться також: Переговори США та України у Женеві: головні заяви та усе, що відомо про зустріч

Чи реально примусити Путіна до миру без тиску?

Важливо! Адміністрація Трампа затвердила мирний план для України та Росії, проте його деталі залишаються невідомими.

"Цю ганьбу Америка не зможе змити ніколи. Оскільки американці не такі рішучі, як британці під час Другої світової, і поки не збираються воювати, вони намагаються повернути Трампа до здорового глузду", – зазначив Богданов.

У Трампа амбівалентна позиція – він спочатку хоче тиснути на Зеленського, потім на Путіна. Проте примус до миру можливий виключно через тиск на Путіна.

Росія могла завершити війну ще у 2022 році або скористатися пропозиціями Трампа, але Путін відкинув мир.

Путін скоріше піде війною на Балтію та Європу, ніж зупиниться, бо війна пов'язана з його політичним виживанням,

– наголосив Богданов.

Балтійські країни – перша ціль Росії у випадку заморозки війни в Україні, бо литовців, латишів та естонців набагато менше, ніж українців. При слабкій Європі та неучасті американців Путін зможе захопити Вільнюс і заявити про "повернення" Балтії.

"Путін повністю асоціює себе з Петром I, який здобув найбільшого успіху саме в Балтії. Тому північні партнери – шведи, данці, норвежці, фіни – активно інвестують в Україну, розуміючи, що треба, щоб Україна перемогла", – сказав Богданов.

Що відомо про стан переговорів щодо "мирного плану" Трампа?