Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что США намерены быстро завершить войну, Европа и Украина идут на встречу такой позиции. Между тем Россия затягивает время.

ОП о мирном соглашении

Советник председателя ОП отметил, что Россия пытается продолжать войну и имитировать переговоры. Путин до сих пор не отказался от своей основной цели – якобы, война должна завершиться тотальным поражением Украины. Кроме того, благодаря войне Кремль имеет возможность постоянно провоцировать Европу. Подоляк отметил, что Путин сейчас хочет убрать субъектность не только нашей страны, но и стран Европы.

Относительно встречи Путина с представителями Трампа, то сам Ушаков вышел и сказал, что они в принципе ничего не разбирали, что они говорили, что сам переговорный процесс – это хорошо. Наша же делегация отработала отдельно каждый пункт,

– объяснил он.

В то же время США имеют немного другую позицию, чем Кремль. Американская и украинская делегации еще также будут встречаться.

Заметьте! Сегодня, 4 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов вылетели в США. Владимир Зеленский заявил, что они должны получить информацию о результатах визита Виткоффа и Кушнера в Москву.

Советник председателя ОП отметил, что сейчас Вашингтон должен решить, что делать, ведь Украина с Европой готовы к прогрессу в переговорах, Россия – нет. Европейские лидеры не позволят завершить войну на российских условиях.

