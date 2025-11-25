Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Facebook.
Навіщо Орбан їде до Путіна?
Угорський прем’єр Віктор Орбан готується цього тижня вирушити до Москви на переговори з російським президентом Владіміром Путіним.
Як стверджує його джерело, обізнане з деталями візиту, Орбан має провести зустріч із Путіним у п’ятницю, 28 листопада.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Раніше Орбан обіцяв блокувати усю допомогу Україні
Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-яку допомогу Україні та закликав ЄС підтримати мирний план США.
У листі угорський прем'єр вказав, що його країна не підтримує надання ЄС "будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не дає згоди на прийняття такого рішення від імені та в рамках ЄС".