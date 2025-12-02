Там они проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Что известно о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву?
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в Москву, где должны встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей, в частности, плана по прекращению войны в Украине.
Колонна автомобилей, в которых, вероятно, перевозили Уиткоффа и Кушнера, прибыла в центр Москвы из аэропорта Внуково вскоре после того, как самолет, которым ранее пользовался Уиткофф, приземлился из Майами.
Кортеж направляется к Кремлю: смотрите видео
Также с Уиткоффом во время его пребывания в Москве, как сообщают источники агентства, встретится один из главных эмиссаров Кремля, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер уже в Москве: смотрите видео
Что ожидать от переговоров?
- Кремль снова заявляет о "готовности к мирным переговорам", однако при условии полного достижения собственных военных целей. Россия продолжает оправдывать вторжение вымышленными "первопричинами".
- В ISW сообщали, что Москва стремится избежать публичного обсуждения результатов встречи 2 декабря. Так она рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения.