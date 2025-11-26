Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на помічника Путіна Ушакова, якого цитує пропагандистське видання ТАСС.
Що сказав Ушаков про мирний план США?
Ушаков заявив, що Росія позитивно ставиться до деяких моментів мирного плану Трампа, але багато чого "вимагає дискусії".
Кремль досі не отримував мирний план Трампа офіційно, але неофіційний "папір є".
Ушаков заявив, що Росія позитивно ставиться до деяких пунктів, але багато із них "вимагають дискусії".
️Росія ще ні з ким не обговорювала деталі мирного плану США, низка його пунктів потребує серйозного аналізу,
– також повідомив він.
Ушаков цинічно заявив, що європейці "абсолютно непотрібним чином лізуть" у мирне врегулювання війни в Україні.
Окрім того, за його словами, в Абу-Дабі 25 листопада мирний план США щодо України з американцями не обговорювався. Контакти за ним нібито ведуться, але серйозного обговорення "за столом" не було.
Що відомо про переговори Росії та США в Абу-Дабі?
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл 25 листопада проводив переговори з Росією в Абу-Дабі. Західні ЗМІ писали, що він поїхав туди, аби представити нові узгоджені рамки мирного плану.
Речник Дрісколла зазначав, що перемовини проходять успішно, і американська сторона залишається оптимістичною.
Також ЗМІ писали, що в ОАЕ була й українська делегація на чолі з головою ГУР Кирилом Будановим. Але у відомстві відмовилися це коментувати.
Міністр закордонних справ Росії Лавров теж не захотів підтвердити участь росіян в обговоренні мирного плану США в Абу-Дабі, заявивши, що ця інформація – це "зливи, постійні спекуляції, поширення чуток". Та й до того ж Росія досі не зробила жодної офіційної заяви, чи погоджується на мирну пропозицію американців.