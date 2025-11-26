Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на помощника Путина Ушакова, которого цитирует пропагандистское издание ТАСС.
Что сказал Ушаков о мирном плане США?
Ушаков заявил, что Россия положительно относится к некоторым моментам мирного плана Трампа, но многое "требует дискуссии".
Кремль до сих пор не получал мирный план Трампа официально, но неофициальная "бумага есть".
️Россия еще ни с кем не обсуждала детали мирного плана США, ряд его пунктов требует серьезного анализа,
– также сообщил он.
Ушаков цинично заявил, что европейцы "совершенно ненужным образом лезут" в мирное урегулирование войны в Украине.
Кроме того, по его словам, в Абу-Даби 25 ноября мирный план США по Украине с американцами не обсуждался. Контакты по нему якобы ведутся, но серьезного обсуждения "за столом" не было.
Что известно о переговорах России и США в Абу-Даби?
Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл 25 ноября проводил переговоры с Россией в Абу-Даби. Западные СМИ писали, что он поехал туда, чтобы представить новые согласованные рамки мирного плана.
Представитель Дрисколла отмечал, что переговоры проходят успешно, и американская сторона остается оптимистичной.
Также СМИ писали, что в ОАЭ была и украинская делегация во главе с главой ГУР Кириллом Будановым. Но в ведомстве отказались это комментировать.
Министр иностранных дел России Лавров тоже не захотел подтвердить участие россиян в обсуждении мирного плана США в Абу-Даби, заявив, что эта информация – это "сливы, постоянные спекуляции, распространение слухов". Да и к тому же Россия до сих пор не сделала ни одного официального заявления, соглашается ли на мирное предложение американцев.