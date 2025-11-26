Американец добавил, что Киев вынужден будет "пойти на уступки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также В Москве ожидают визит Виткоффа на следующей неделе

Что думает Дрисколл о войне в Украине и ее окончании?

Перед встречей с россиянами Дрисколл передал мирный план Трампа из 28 пунктов президенту Зеленскому. Это сопровождалось "строгим сообщением".

Послушайте, вот какова реальность ситуации. Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО имеют ограниченные возможности для того, чтобы изменить вашу невыгодную ситуацию на поле боя, и нынешний курс является неустойчивым. Поэтому придется пойти на жесткие уступки,

– цитируют источники New York Post министра армии США.

Дрисколл говорил, что украинские военные якобы потерпят неизбежное поражение от путинской армии. Он считает, что Россия имеет возможность вести войну бесконечно, а ситуация для Украины будет только ухудшаться.

Так Дрисколл настаивал на немедленном подписании мирного плана США Киевом.

Затем он поехал на встречу с россиянами, но до сих пор непонятно, какого именно прогресса достиг с ними.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?