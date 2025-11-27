Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Трампа для журналістів.

Що сказав Трамп про поступки українськими територіями?

На питання про те, чи не занадто багато території України може перейти Росії у випадку укладання мирної угоди, якщо діяти за початковим мирним планом з 28 пунктів, Трамп відповів що Росія все одно матиме успіхи саме на тих ділянках. Тому втрати, які є в обох сторін, на думку американського президента, не варті того.

Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50 – 60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?

– зазначив Дональд Трамп.

Натомість як пише The Washington Post, у Росії навіть попри втрати хочуть продовжувати війну. Аналітики зазначають, що Володимир Путін відчуває слабкість США і Європи та бачить, що українські війська виснажуються. Так колишній російський дипломат Борис Бондаєв, підкреслює, що для російського диктатора будь-які проблеми виправдовуються можливістю відновити статус Росії як світової держави.

Російський диктатор спостерігає за деякими "успішними діями" своєї армії на фронті й тому вірить у неодмінну перемогу Москви. Водночас західні військові аналітикине очікують від окупантів якогось приголомшливого наступу.

Що відомо про пункт мирного плану Трампа щодо передачі Росії українських територій?