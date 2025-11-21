Однак робити висновки поки що рано. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що переговори поки тривають і Україна має право висловити свої думки та пропозиції.

Чи реальні пропозиції з "мирного плану" США та РФ?

Медіа висвітлили певні пропозиції, які містить план. Зокрема, мовиться про заборону вступу до НАТО, обмеження чисельності ЗСУ та визнання де-факто територією Росії Криму, Луганщини та Донеччини.

Військовослужбовець пояснив, що зараз триває мирний процес, тому не обов'язково, що план підпишуть саме в такій редакції.

Самі ж американці сказали, що вони гнучкі і пропонують дискусію з європейцями. Тобто вони передбачили. що це не остаточний план. Тому перемовний процес буде тривати, він пришвидшився,

– сказав він.

Ймовірно, що американці очікують, що найближчим часом Україна дасть своє офіційне бачення, свої пропозиції та зауваження щодо пропонованих ініціатив. Мусієнко наголосив, що тут навіть немає натяку на "капітуляцію" України. Якби цього хотів Вашингтон, він би вже давно повністю зупинив підтримку та постачання допомоги до нашої країни.

Американська сторона зараз може тиснути на Україну щодо часових рамок. США хотіли б досягти припинення вогню та миру до цього Різдва. Ми теж не проти цього, але дискусії ще будуть тривати,

– підкреслив військовослужбовець.

Він додав, що, найімовірніше, спершу позиції мають узгодити українці, європейці та американці. Лише після цього будуть телефонні переговори з Росією, або ж туди поїде делегація зі США.

Зверніть увагу! За повідомленням ЗМІ, США наполягають на підписанні плану до 27 листопада. В іншому випадку, вони погрожують припинити постачання зброї та розвідданих Україні.

Як відреагувала Україна та Європа на мирний план США?