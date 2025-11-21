Однако делать выводы пока что рано. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что переговоры пока продолжаются и Украина имеет право высказать свои мысли и предложения.
Реальны ли предложения из "мирного плана" США и РФ?
Медиа осветили определенные предложения, которые содержит план. В частности, говорится о запрете вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ и признание де-факто территорией России Крыма, Луганщины и Донетчины.
Военнослужащий объяснил, что сейчас идет мирный процесс, поэтому не обязательно, что план подпишут именно в такой редакции.
Сами же американцы сказали, что они гибкие и предлагают дискуссию с европейцами. То есть они предусмотрели. что это не окончательный план. Поэтому переговорный процесс будет продолжаться, он ускорился,
– сказал он.
Вероятно, что американцы ожидают, что в ближайшее время Украина даст свое официальное видение, свои предложения и замечания относительно предлагаемых инициатив. Мусиенко отметил, что здесь даже нет намека на "капитуляцию" Украины. Если бы этого хотел Вашингтон, он бы уже давно полностью остановил поддержку и поставки помощи в нашу страну.
Американская сторона сейчас может давить на Украину относительно временных рамок. США хотели бы достичь прекращения огня и мира до этого Рождества. Мы тоже не против этого, но дискуссии еще будут продолжаться,
– подчеркнул военнослужащий.
Он добавил, что, вероятнее всего, сначала позиции должны согласовать украинцы, европейцы и американцы. Только после этого будут телефонные переговоры с Россией, или же туда поедет делегация из США.
Обратите внимание! По сообщению СМИ, США настаивают на подписании плана до 27 ноября. В противном случае, они угрожают прекратить поставки оружия и разведданных Украине.
Как отреагировала Украина и Европа на мирный план США?
- Владимир Зеленский сообщил, что мирный план США означает для Украины жизнь без свободы, достоинства и справедливости, потому что Вашингтон фактически желает, чтобы украинцы поверили тому, кто напал на них уже дважды.
- Президент Украины подчеркнул, что он и команда будут работать круглосуточно, чтобы в предложенном плане не были упущены достоинство и свобода украинцев. По его словам, страна стремится закончить войну, но не ценой существования государства.
- Тем временем в Европе поддержали Зеленского. Лидеры Германии, Великобритании и Франции сообщили, что Европа стремится конструктивно участвовать в процессе мирного урегулирования войны в Украине.