Однако делать выводы пока что рано. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что переговоры пока продолжаются и Украина имеет право высказать свои мысли и предложения.

Реальны ли предложения из "мирного плана" США и РФ?

Медиа осветили определенные предложения, которые содержит план. В частности, говорится о запрете вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ и признание де-факто территорией России Крыма, Луганщины и Донетчины.

Военнослужащий объяснил, что сейчас идет мирный процесс, поэтому не обязательно, что план подпишут именно в такой редакции.

Сами же американцы сказали, что они гибкие и предлагают дискуссию с европейцами. То есть они предусмотрели. что это не окончательный план. Поэтому переговорный процесс будет продолжаться, он ускорился,

– сказал он.

Вероятно, что американцы ожидают, что в ближайшее время Украина даст свое официальное видение, свои предложения и замечания относительно предлагаемых инициатив. Мусиенко отметил, что здесь даже нет намека на "капитуляцию" Украины. Если бы этого хотел Вашингтон, он бы уже давно полностью остановил поддержку и поставки помощи в нашу страну.

Американская сторона сейчас может давить на Украину относительно временных рамок. США хотели бы достичь прекращения огня и мира до этого Рождества. Мы тоже не против этого, но дискуссии еще будут продолжаться,

– подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что, вероятнее всего, сначала позиции должны согласовать украинцы, европейцы и американцы. Только после этого будут телефонные переговоры с Россией, или же туда поедет делегация из США.

Обратите внимание! По сообщению СМИ, США настаивают на подписании плана до 27 ноября. В противном случае, они угрожают прекратить поставки оружия и разведданных Украине.

Как отреагировала Украина и Европа на мирный план США?