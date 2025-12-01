В то же время Стив Уиткофф полетит в Москву на встречу к Путину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFI и сайт правительства Ирландии.
Для чего Зеленский летит в Ирландию?
Президент Украины Владимир Зеленский собирается впервые посетить Ирландию.
Там он встретится с Рустемом Умеровым, который вернется с переговоров во Флориде.
В то же время спецпосланник США Стив Уиткофф полетит в тот день в Москву и проведет встречу с Владимиром Путиным.
Президент Зеленский в Ирландии будет иметь ряд встреч, в частности двустороннюю встречу с премьер-министром и открытие Ирландско-украинского экономического форума вместе с премьер-министром и Министром иностранных дел и торговли.
Я много раз встречался с президентом Зеленским, в частности в Киеве, но с особым нетерпением жду возможности поздравить его с этим первым официальным визитом президента Украины в Ирландию,
– сказал премьер страны Микеал Мартин.
Президент также совершит визит вежливости к Президенту Коннолли.
Уиткофф снова встретился с Умеровым и поговорил с Зеленским
Владимир Зеленский 1 декабря встретился с Эммануэлем Макроном во Франции. Там они провели совместный телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и представителем США.
К переговорам присоединились спецпредставитель США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Рустем Умеров. Зеленский отметил, что обсуждение состоялось по итогам переговоров во Флориде и для дальнейшего сотрудничества.
Позже во Флориде Уиткофф снова встретился с Рустемом Умеровым, поскольку остались вопросы, которые нужно обсудить.