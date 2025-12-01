Это происходит менее чем через сутки после предыдущих переговоров их делегаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFI.
Смотрите также Посланник Трампа отправится в Москву: Песков сказал, когда Уиткофф встретится с Путиным
Зачем Умеров и Виткофф встретились 1 декабря?
Умеров и Виткофф снова встречаются прямо сейчас,
– сообщили источники, знакомые с этим вопросом, агентству AFP.
Они добавили, что "еще есть некоторые вопросы", которые нужно обсудить.
Во вторник Рустем Умеров должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии, тогда как Стив Уиткофф ожидает в тот же день вылететь в Москву, где планирует провести разговор с Владимиром Путиным.
Что известно о переговорах делегаций США и Украины в Майами?
В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay состоялась встреча делегаций США и Украины. На ней должны были согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Первая часть встречи длилась почти 2 часа. Спецпредставитель США Стив Уиткофф высказался о ней "положительно". Далее переговоры продолжились в закрытом формате.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".
Рустем Умеров очертил три ключевых приоритета Украины на переговорах в США: мир, безопасность и процветание Украины. Умеров поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе.