Це відбувається менш ніж через добу після попередніх переговорів їхніх делегацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFI.

Навіщо Умєров і Віткофф зустрілися 1 грудня?

Умеров і Віткофф знову зустрічаються прямо зараз,

– повідомили джерела, знайомі з цим питанням, агентству AFP.

Вони додали, що "ще є деякі питання", які потрібно обговорити.

У вівторок Рустем Умеров має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським в Ірландії, тоді як Стів Віткофф очікує того ж дня вилетіти до Москви, де планує провести розмову з Володимиром Путіним.

Що відомо про переговори делегацій США та України в Маямі?