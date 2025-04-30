Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету The Times, яка отримала доступ до рідкісних обговорень між міністрами оборони та військовими керівниками європейських країн.

Дивіться також Росія не поважатиме миротворців ООН: Годжес сказав, з ким рахуватиметься Кремль

Які проблеми виникли у Європи

Згідно з інформацією, яку отримали видання, на вищезгаданих зустрічах обговорювали план створення "Коаліції рішучих", яка передбачала б залучення добровольчого контингенту, що мав би бути направлений в Україну у разі укладення мирної угоди.

Керівник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Своє чергою сам Лондон, як пише The Times, висловив готовність надати до 10 тисяч осіб.

Під час наступних зустрічей міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Джерело газети зазначило, що такі цифри можуть бути лише стимулом для спільної роботи, але поки що виглядають нереалістично.

Тому наразі, як ідеться у матеріалі, Велика Британія і Франція схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України у межах гарантій безпеки для нашої держави, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

Замість бойових місій наразі союзники змістили основний фокус на навчання українських військ, переозброєння ЗСУ, забезпечення захисту з повітря і моря, уникаючи розміщення військ поблизу лінії фронту або об'єктів критичної інфраструктури.

Союзники стурбовані

Міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне на зустрічі 10 квітня сказав, що у Росії 800 тисяч військових, тому якщо Європі не вдасться зібрати навіть 64 тисяч, це свідчитиме про її слабкість. Учасники охарактеризували її виступ "різким, але надихаючим".

Крім вищезгаданого, союзники вказали, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тисяч осіб буде потрібно до 256 тисяч військовослужбовців з урахуванням ротації. На тлі поточної ситуації такі показники викликають скептичне ставлення.

Наприклад, Естонія і Фінляндія бояться ослаблення власної оборони. Водночас Польща, Іспанія та Італія відмовилися від відправки солдатів, Німеччина і Фінляндія виступили проти. Втім, Берлін наразі не виключає участі у потенційній місії повністю.

Також під час подібних обговорень дійшли висновку стосовно великої залежності Європи від США у питанні стримування Росії. Один з учасників запропонував використовувати сили спецпризначення, оскільки для цього не потрібне парламентське схвалення.

Співрозмовники газети також розповіли про проблеми Британії. За їхніми словами, армія країни стикається зі скороченням чисельності, нестачею артилерії, а також логістичними проблемами, зокрема, залежність від вантажівок та обладнання США.

Які альтернативи розглядають

The Times пише, що згідно з планами, Британія і Франція розмістять військових інструкторів у західній частині Україні, які не охоронятимуть ключові об'єкти і не вестимуть бойових дій, а головним акцентом стане підготовка українських сил і стратегічне планування у разі загострення.