Це створює серйозну загрозу для Великої Британії у сфері оборони від можливих небезпек. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британську газету The Telegraph.

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Яка ситуація з армією у Британії

Впродовж з жовтня 2023 року до жовтня 2024 року з британської армії звільнилося 15 119 людей, повідомляє видання. Водночас до лав за цей час залучили лише близько 12 тисяч новобранців, що свідчить про загальне скорочення чисельності армії.

Таким чином підвищення зарплат у лині, яке стало найбільшим за останні 22 роки, не змогло розв’язати проблему дефіциту кадрів серед військовослужбовців. Військові новобранці є одними з найменш оплачуваних працівників державного сектору в країні.

The Telegraph пише, що з 2011 року реальне зростання зарплат для рядового складу британської армії склало лише 1,9%. Такий показник є досить малим у порівнянні з тим, що молодші лікарі отримали підвищення на 13,39%, а машиністи поїздів – на 10,14%.

Згідно з оприлюдненою інформацією, кадрова криза, яка охопила армію, флот та авіацію, загострюється дедалі більше. Водночас чисельність державних службовців зросла, вперше досягнувши 543 тисяч осіб, що перевищує кількість військових вчетверо – їх 137 тисяч.

Армія, Військово-Морські та Військово-повітряні сили переживають кризу найму кадрів протягом останніх кількох років, у той час, як державна бюрократія роздулася,

– ідеться у матеріалі.

Журналісти вважають, що такі показники свідчать про загрозу для обороноздатності Великої Британії, особливо на тлі глобальних конфліктів.