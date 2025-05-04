За минувшие сутки ни один населенный пункт не переходил под контроль врага, хотя успехи он имел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Какие изменения произошли на фронте

В Курской области продолжались ограниченные бои, украинские силы продолжат держать позиции на российской территории.

продолжались ограниченные бои, украинские силы продолжат держать позиции на российской территории. В Белгородской области ни одна из сторон не сообщила о каких-либо столкновениях, по словам Зеленского, деятельность ВСУ в Белгородской области продолжается.

ни одна из сторон не сообщила о каких-либо столкновениях, по словам Зеленского, деятельность ВСУ в Белгородской области продолжается. На севере Сумской области российские силы попытались продвинуться, но безуспешно. Бои продолжались вблизи Беловод, Водолаг и Локни.

российские силы попытались продвинуться, но безуспешно. Бои продолжались вблизи Беловод, Водолаг и Локни. На Харьковском направлении россияне атаковали вблизи Волчанска.

россияне атаковали вблизи Волчанска. 3 мая российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись, оккупанты атаковали вблизи Каменки.

, но не продвинулись, оккупанты атаковали вблизи Каменки. Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой , а именно вблизи Макеевки. Оккупанты провели наступательные операции вблизи Загрызово, Колесниковки, Новой Кругляковки, Сергеевки, Копанок и вблизи Грековки.

, а именно вблизи Макеевки. Оккупанты провели наступательные операции вблизи Загрызово, Колесниковки, Новой Кругляковки, Сергеевки, Копанок и вблизи Грековки. На Лиманском направлении россияне также продвинулись на север от Торского. Наступательные операции враги проводили вблизи Редкодуба, Ямполовки, Колодезей, Нового, Зеленой Долины, Мирного и Торского.

россияне также продвинулись на север от Торского. Наступательные операции враги проводили вблизи Редкодуба, Ямполовки, Колодезей, Нового, Зеленой Долины, Мирного и Торского. Продвижение россияне получили и на Северском направлении . Российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Григорьевки, атаковали вблизи Григоровки и Белогоровки.

. Российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Григорьевки, атаковали вблизи Григоровки и Белогоровки. Вблизи Часового Яра россияне наступали вблизи самого Часового Яра, в направлении Новомарково и Майского, Белой Горы. Продвинуться им не удалось.

россияне наступали вблизи самого Часового Яра, в направлении Новомарково и Майского, Белой Горы. Продвинуться им не удалось. На Торецком направлении россияне активно наступали, но не достигли успехов. Российские войска продолжали наступательные операции вблизи самого Торецка, Крымского, Дружбы, Сухой Балки, Старой Николаевки, Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки и в направлении Новой Полтавки.

россияне активно наступали, но не достигли успехов. Российские войска продолжали наступательные операции вблизи самого Торецка, Крымского, Дружбы, Сухой Балки, Старой Николаевки, Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки и в направлении Новой Полтавки. На Покровском направлении продвижения россияне также получить не смогли. Российские войска продолжили наступление вблизи Миролюбовки, Новоторецкого, Лисовки, Новоукраинки, Чунишино, Шевченко, Даченского, Котлино и Удачного.

Карты боевых действий от ISW