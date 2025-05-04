Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина для Укринформ.

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Атаки россиян на Запорожье

Волошин отметил, что российская армия стремится выйти на границы Днепропетровской области до 9 мая. Из-за захватнических планов Кремля оккупанты несут большие потери, а потому вынуждены отправлять на штурмы не пехотинцев, а танкистов, артиллеристов и саперов.

Как сообщают в Силах обороны Юга, на Запорожском направлении после нескольких дней интенсивных атак в России закончились пехотинцы-штурмовики. Поэтому противник начал создавать подразделения из так называемых "одноразовых солдат".

В штурмовые подразделения "одноразовых солдат" переводят танкистов, артиллеристов и военнослужащих подразделений боевого обеспечения (саперов, зенитчиков, связистов и других). Наибольшую нехватку личного состава для штурмовых действий испытывают подразделения 35, 49 и 18 общевойсковых армий Южного ВО России,

– сообщил Волошин.

Он добавил, что сейчас у оккупантов стоит задача до 9 мая иметь существенные достижения на фронте. Одним из таких является выход на административную границу Днепропетровской области или взять под контроль плацдарм под Запорожьем. Однако из-за больших потерь в российской армии некому воплощать, поэтому, по словам Волошина, на "пушечное мясо", бросают всех, кто есть в нештурмовых подразделениях.

"Это вызывает возмущение, особенно среди артиллеристов, которых нужно специально обучать и готовить, а их бросают захватывать украинские траншеи", – подчеркнул Волошин.

Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что особенно оккупанты активизировались на Ореховском и Новопавловском направлениях, проводят штурмовые действия и обстрелы украинских позиций. Кроме того, на Приднепровском направлении враг пытается закрепиться на островах для контроля логистических путей.