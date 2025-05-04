Пародонтит – це не лише про зуби
Колись цю хворобу вважали локальною проблемою ротової порожнини. Сьогодні ми точно знаємо: пародонтит – хронічне системне запалення, яке пов'язане з десятками серйозних станів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.
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За даними European Federation of Periodontology, існує прямий зв'язок між хворобами ясен і:
- інфарктом та інсультом;
- цукровим діабетом;
- депресивними та тривожними розладами;
- ускладненнями вагітності;
- хворобами Альцгеймера.
Чому ясна впливають на серце? Пародонтит запускає постійне вироблення цитокінів – молекул запалення. Вони потрапляють у кров і стимулюють імунну відповідь по всьому тілу. Як результат – ушкодження судин, накопичення бляшок, підвищений ризик тромбозу.
Коли ви бачите кров на зубній щітці – ви насправді бачите сигнал, що імунна система працює на межі. І не тільки в роті.
Чому ця хвороба "мовчазна"
Пародонтит не болить – саме тому його легко ігнорувати. Все починається із незначної крові під час чищення зубів, легкого набряку ясен, неприємного запаху з рота і поступового "оголення" коренів зубів.
Поки людина відкладає візит до стоматолога, хвороба вже формує глибокі ясенні кишені, де живуть патогенні бактерії. Ці бактерії – справжні "мікробні фабрики", що створюють токсини і провокують запальні реакції.
Що впливає на розвиток пародонтиту
Стан ясен – це завжди багатофакторна історія. Навіть при хорошій гігієні проблеми можуть виникати, якщо:
- ви живете в хронічному стресі (кортизол пригнічує місцевий імунітет);
- маєте гормональні коливання (вагітність, менопауза, проблеми із щитоподібною залозою);
- є спадкова схильність до запалень;
- раціон багатий на прості вуглеводи;
- приймаєте препарати, що змінюють кількість слини чи мікробіом.
Перевір себе: чи є в тебе ризик пародонтиту?
Пройдіть чек-лист. Якщо у вас 2 і більше відповідей "так" – варто звернутись до лікаря.
- Іноді з'являється кров на щітці або нитці.
- Відчуваєте, що зуби стали "довшими".
- Є запах із рота, навіть після чищення.
- Виникає чутливість до холодного чи гарячого.
- Не були на професійній гігієні понад 6 місяців.
У сучасних стоматологічних клініках – ви не просто пацієнт з кровоточивістю. Ви – людина з унікальним біологічним профілем, до якого підбирається індивідуальна програма лікування.
Стан ясен – це індикатор загального здоров'я організму. Запалені ясна – це не дрібниця. Це дзеркало вашого імунітету, стану судин, якісного сну, ментального здоров'я.
Найголовніше – це не вирок. Завдяки регулярним обстеженням і сучасному лікуванню ви можете не лише зберегти свої зуби, а й зменшити ризики хронічних захворювань. Своєчасна турбота про ясна – це не про косметику. Це про довге, активне, здорове життя. Не відкладайте, а перевірте свій фундамент вже зараз.