Пародонтит – це не лише про зуби

Колись цю хворобу вважали локальною проблемою ротової порожнини. Сьогодні ми точно знаємо: пародонтит – хронічне системне запалення, яке пов'язане з десятками серйозних станів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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За даними European Federation of Periodontology, існує прямий зв'язок між хворобами ясен і:

інфарктом та інсультом;

цукровим діабетом;

депресивними та тривожними розладами;

ускладненнями вагітності;

хворобами Альцгеймера.

Чому ясна впливають на серце? Пародонтит запускає постійне вироблення цитокінів – молекул запалення. Вони потрапляють у кров і стимулюють імунну відповідь по всьому тілу. Як результат – ушкодження судин, накопичення бляшок, підвищений ризик тромбозу.

Коли ви бачите кров на зубній щітці – ви насправді бачите сигнал, що імунна система працює на межі. І не тільки в роті.

Чому ця хвороба "мовчазна"

Пародонтит не болить – саме тому його легко ігнорувати. Все починається із незначної крові під час чищення зубів, легкого набряку ясен, неприємного запаху з рота і поступового "оголення" коренів зубів.

Поки людина відкладає візит до стоматолога, хвороба вже формує глибокі ясенні кишені, де живуть патогенні бактерії. Ці бактерії – справжні "мікробні фабрики", що створюють токсини і провокують запальні реакції.

Що впливає на розвиток пародонтиту

Стан ясен – це завжди багатофакторна історія. Навіть при хорошій гігієні проблеми можуть виникати, якщо:

ви живете в хронічному стресі (кортизол пригнічує місцевий імунітет);

маєте гормональні коливання (вагітність, менопауза, проблеми із щитоподібною залозою);

є спадкова схильність до запалень;

раціон багатий на прості вуглеводи;

приймаєте препарати, що змінюють кількість слини чи мікробіом.

Перевір себе: чи є в тебе ризик пародонтиту?

Пройдіть чек-лист. Якщо у вас 2 і більше відповідей "так" – варто звернутись до лікаря.

Іноді з'являється кров на щітці або нитці.

Відчуваєте, що зуби стали "довшими".

Є запах із рота, навіть після чищення.

Виникає чутливість до холодного чи гарячого.

Не були на професійній гігієні понад 6 місяців.

У сучасних стоматологічних клініках – ви не просто пацієнт з кровоточивістю. Ви – людина з унікальним біологічним профілем, до якого підбирається індивідуальна програма лікування.

Стан ясен – це індикатор загального здоров'я організму. Запалені ясна – це не дрібниця. Це дзеркало вашого імунітету, стану судин, якісного сну, ментального здоров'я.

Найголовніше – це не вирок. Завдяки регулярним обстеженням і сучасному лікуванню ви можете не лише зберегти свої зуби, а й зменшити ризики хронічних захворювань. Своєчасна турбота про ясна – це не про косметику. Це про довге, активне, здорове життя. Не відкладайте, а перевірте свій фундамент вже зараз.