Половина безработных – с высшим образованием

По данным информационной системы, самые популярные специальности среди поступающих в этом году:

"Право" (57 572 заявлений),

"Психология" (46 857),

"Филология" (43 970),

"Компьютерные науки" (43 894),

"Менеджмент" (43 509).

Этот список остается почти неизменным с 2019 года. То есть коронавирусное время и полномасштабное вторжение не изменили восприятие абитуриентами престижных профессий.

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Однако после окончания учебы найти работу по специальности становится все труднее. По данным Государственный центр занятости за 2020 год, наибольшая доля безработной молодежи в Украине – 50% – имеет высшее образование, а с профессионально-техническим – только 33%. Эта статистика была еще до полномасштабного вторжения, однако такая тенденция не меняется.

Дело в дисбалансе между спросом на рынке профессий и предложениями. По нашим данным, наивысшим спросом на рынке труда пользуются именно профессионально-техническими специальностями. К примеру, наиболее востребованными профессиями на рынке труда являются продавцы, водители, повара и швеи. В то время как предложений на должность менеджера почти в 20 раз меньше.

Почему же профессионально-техническое образование в Украине значительно уступает другим специальностям, несмотря на значительный спрос?

Почему техническое образование в Украине не популярно

В первую очередь, это стереотипы относительно направления обучения рабочих профессий. В обществе распространено мнение, что в соответствующие учебные заведения обычно идут студенты, не поступившие в вузы. Большинство абитуриентов считают такие профессии непрестижными.

Поэтому распространены ситуации, когда молодые украинцы учась 4 – 6 лет в вузах, сталкиваются с тем, что их профессия не в спросе, а найти работу трудно. Нередко в таких случаях молодежь вынуждена переквалифицироваться на профессии синих воротничков или еще один выход из ситуации к которому часто обращаются – поиск работы за границей и дальнейшая эмиграция.

Также проблема в недостаточном финансировании колледжей и училищ. Тренировочная техника и инструменты давно устаревшие, а учебно-материальная база не обновлялась годами. Несмотря на то, что на рынке очень востребованы молодые специалисты: токари, слесари, столяры, знакомые с современной техникой и умеющие на ней работать. Поэтому возникает проблема: как молодым специалистам получить профессиональные навыки работы, если в учебных заведениях отсутствует современное оборудование.

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В Украине следует внедрять больше практики для студентов и активнее сотрудничать с местными предприятиями.

Например, в Австрии профессиональное обучение проводят по дуальной системе: несколько дней теории и несколько дней практики, а затем учебный процесс составляет 60 – 70% практических задач. После окончания образования чаще всего выпускники остаются на заводах и фабриках, где проходили обучение.

Также следует улучшить процесс профориентации для учащихся 9 – 11 классов. Качественная профориентация – большая ступень к выбору своей будущей профессии. Сейчас в Украине такие мероприятия проходят в виде одного урока, где нет возможности более подробно ознакомиться с родом занятия.

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Поэтому следовало бы внедрять так называемые "профориентированные недели" в школах, или непосредственное ознакомление с профессиями на предприятиях, где каждый желающий сможет больше узнать о будущей профессии. Впоследствии это поможет выбрать карьерный путь.

В Украине уже начались реформы профессионально-технического образования вместе с западными партнерами. Целью является построение эффективной системы управления и финансирования таких колледжей. Также работают над улучшением качества предоставления образования – создание сети учебно-практических центров, качественных современных мастерских по разным специальностям.

Надеемся, что внедрения реформ адаптируют обучение к требованиям рынка труда и помогут молодежи в развитии и достойном трудоустройстве. А бизнесу – в наличии квалифицированных работников, оптимизировав в то же время усилия на переобучение кадров. Это ведь тоже один из весомых факторов, который будет способствовать уменьшению тенденции выезда специалистов за границу в поисках лучших условий, особенно, когда нашей стране так необходимы рабочие руки.