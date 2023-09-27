Краткий обзор рекомендаций

В опубликованном тексте письма заместителя советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майка Пайла нет ничего, что бы существенно выходило за пределы тех приоритетных семи шагов, которые были определены ЕС в ходе предоставления Украине статуса кандидата.

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Речь идет о реформах в судебной сфере и, в частности, реформе Конституционного суда, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и олигархами, гармонизации законодательства в сфере предоставления аудиовизуальных услуг и обеспечения прав национальных меньшинств.

В то время как в отдельных сферах существует определенный прогресс (регулирование аудиовизуальных услуг, права нацменьшинств), другие – так же существенно проседают. Поэтому ожидаемо, что в письме США особый акцент стоит на борьбе с коррупцией, олигархами и отмыванием денег, а также на реформе судебной ветви власти.

Это позволит обеспечить 2 из 3 основополагающих принципов ЕС – верховенство права и демократию, а также будет способствовать преодолению вызовов военного положения и эффективному восстановлению экономики в мирное время.

Очевидно, именно такой перечень обусловлен скандалами в Украине, которые время от времени загораются из-за коррупции в различных сферах, в том числе и оборонной.

В письме заместителя советника Белого дома даже не хватает отдельных желаемых реформ, которые не менее приоритетны в контексте вооруженного конфликта, чем, например, имплементация регламента REMIT. В частности, ратификация Римского устава Украиной на территории, а иногда и за пределами которой российские агенты совершают многочисленные военные преступления, преступления против человечности и деяния, имеющие признаки геноцида.

Хотя, очевидно, ожидать подобной рекомендации от государства, которое через 2 года после подписания Римского устава отозвало свою подпись, было иллюзорно. Нет в рекомендациях также положений о ликвидации недостатков в сфере предоставления тех же аудиовизуальных услуг, а реформа в контексте восстановления не предусматривает вовлечение в этот процесс гражданского общества, которое смогло бы не только уравновесить, но и эффективно дополнить усилия государства, являясь, в частности, рупором жертв.

Так что перечень приоритетных реформ является minimum de minimis (наименьшим из наименьших возможных) с достаточно лояльными временными границами, учитывая планы ЕС принять предварительное решение о старте переговорного процесса о членстве Украины в объединении уже в декабре этого года.

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"Шантаж" в обмен на оружие

Следует подчеркнуть, что в опубликованном фрагменте письма нет ничего об условиях для предоставления именно военной помощи со стороны США. Поэтому попытка изобразить подобные рекомендации как злоупотребление со стороны "западного сеньора" уязвимым положением "украинского вассала", заставить умирать в окопах комбатантов, пока по прозрачной процедуре увеличивается количество следователей Национального антикоррупционного бюро, не что иное, как искажение реальности.

Более того, некоторые из предложенных реформ созвучны тем, которые выдвигаются как требования для получения макрофинансовой помощи от ЕС или кредитов от МВФ. Они направлены на то, чтобы не допустить падения государства в долгосрочную долговую кабалу и построить его внутреннюю способность для дальнейшего самостоятельного развития.

Объединения или государства-кредиторы ориентированы на сотрудничество с правительствами в целях ответственного использования полученных ресурсов. И хотя, конечно, кредитование, техническое содействие и помощь в развитии являются действенными инструментами внешней политики, не следует презюмировать злоупотребления ими.

Так же оговорка оказания какой-либо помощи одного государства (объединения) другому не нарушает универсальный принцип невмешательства во внутренние дела. Его содержание отражено в Декларации о принципах международного права, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 года.

Ни США, ни ЕС, ни МВФ не поступают и не угрожают вооруженным или иным вмешательством, направленным против правосубъектности Украины или против ее политических, экономических и культурных основ. Напротив, США, что ЕС неоднократно признавали Украину независимым и суверенным государством, обладающим собственной национальной идентичностью и традициями создания государства.

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Очевидно, что коррупция является не той "традицией", которую следует защищать от искоренения. Более того, требования к Украине не эксклюзивны и были достаточно адаптированы, учитывая вызовы вооруженной агрессии России.

Миф о внешнем управлении

Среди "толкований" рекомендаций приоритетных реформ со стороны США – изображение письма как акта внешнего управления над Украиной. Подобные соображения являются мифом, ведь не имеют ничего общего с проявлениями протектората одного государства над другим или его частью.

Для сравнения – под внешним управлением Франции с 1947 по 1956 год находился Саар. Франция решала вопросы, связанные с политической борьбой на этой территории, ее экономическим развитием, оборонной сферой, международными отношениями. В 1954 году она даже предлагала превратить Саар в независимое государство под управлением объединения ныне известного как ЕС. Однако, по результатам референдума, регион был присоединен к Германии.

Следует подчеркнуть, что США в Украине, в отличие от Франции в Сааре, не решают, какие политические партии будут существовать, а какие – нет, как нашему государству вести себя в международных отношениях (например, согласиться на "мирные" переговоры с Россией), а как нет, что делать с гривной и так далее.

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Более того, в отличие от Гватемалы, Украине не предлагают уступить юрисдикцию в антикоррупционной сфере Международной комиссии под эгидой ООН, полностью независимой от правительства и с финансированием на средства иностранных государств. Хотя эта Комиссия проявила незаурядную эффективность: реформирование законодательства, разоблачение более 60 преступных цепей, арест президента и еще более 300 чиновников.

Требования, которыми обусловливали оказание помощи Украине, существовали всегда. Кроме того, это адекватные условия для сотрудничества двух субъектов международных правоотношений, которые лишь подчеркивают их равноправие. Это также индикатор доверия к способности Украины реализовать необходимые реформы самостоятельно и в нужное для этого время.

Несмотря на нелегкое положение нашего государства, борющегося с агрессором за ценности мирового сообщества, приверженность таким ценностям всегда начинается с национального уровня.