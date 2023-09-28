Достаточно одобрить готовые законопроекты

Условно эти требования можно разделить на два блока:

обеспечение верховенства права . Здесь и независимость НАБУ, в частности, предоставление ему права прослушивания. Возобновление декларирования для представителей власти, конкурсный отбор в НАПК и Высший совет правосудия. Усиление процессуальной независимости руководства САП;

. Здесь и независимость НАБУ, в частности, предоставление ему права прослушивания. Возобновление декларирования для представителей власти, конкурсный отбор в НАПК и Высший совет правосудия. Усиление процессуальной независимости руководства САП; экономика. Наблюдательные советы для государственных предприятий: "Энергоатом", "Оператор газотранспортной системы", Оборонпром. Также принятие закона о корпоративном управлении ГП по стандартам ОЭСР, регулирование оптового рынка электроэнергии и качественные проверки антиконкурентных действий Антимонопольным комитетом.

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Отдельный блок по Министерству обороны, в частности, по закупкам и качественному оборонному планированию и управлению ресурсами.

И наконец – по таможне. Таможня, БЭБ, СБУ стоят в приоритетах на 18 месяцев. Некоторые увидели в этом второстепенность вопросов. Мол, снова нашим коррупционерам дали возможность еще полтора года заниматься своим делом. Имею другое мнение. Если посмотреть на требования реформирования таможенной сферы, они очень масштабные и требуют времени для их подготовки, принятия законодательных решений и реализации.

Для подготовки и принятия Таможенного кодекса Украины аналогичного Таможенному кодексу ЕС нужно время! Другое дело, что такая работа пока почти не ведется. Теперь, надеюсь, будет вестись.

В то время как по пунктам, стоящим в приоритете на 3 – 6 местах, достаточно принять уже имеющиеся в Верховной Раде законопроекты.

Реформирование таможни

Поэтому не даем властям расслабиться, ведь объем задач по реформированию таможенного направления немалый.

согласование нормативно правовых актов с законодательством ЕС. Наконец, хоть кто-то сказал, что это нужно делать для обретения Украиной членства;

криминализация масштабной контрабанды, а не то, что придумали некоторые наши депутаты, когда стоимость предметов контрабанды составляет 30 тысяч долларов или когда есть ошибка в декларации, или еще хуже – придумали криминализировать разные взгляды декларанта и таможни на наименование и код товара;

упрощение таможенных правил и их диджитализация;

внедрение антикоррупционных инструментов;

этическая и профессиональная аттестация новых кадров и переаттестация нынешних. Ну, что сказать – нашим таможенникам не в первый раз, не привыкать, как говорится;

конкурс по отбору руководства с конструктивным участием международных экспертов;

создание авторитетного дисциплинарного комитета для замены таможенников, не отвечающих этическим и профессиональным стандартам.

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Убеждена, что все финансовые доноры отныне перед предоставлением средств будут сверяться с этим письмом. Ведь оно пришло не только украинским властям, но и Координационной платформе доноров. Не нужно проводить множество форумов по восстановлению экономики и видению реформ – план готов, бери и делай!