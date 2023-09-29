Головне завдання Столтенберга на посаді

Повноваження Столтенберга продовжували вже кілька разів через складну безпекову ситуацію у світі, насамперед через війну Росії проти України. Можна сказати, що допомога Україні у цій війні стала головним завданням генерального секретаря НАТО в останній період його перебування на посаді.

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Як можна було зрозуміти зі спільної пресконференції Столтенберга і Президента України Володимира Зеленського, саме майбутня євроатлантична інтеграція України, а також допомога їй у війні були головними темами цього візит.

З найбільш актуального – це те, що НАТО буде готове допомогти Україні додатковими системами ППО під час наступних місяців. Росія готова до знищення українських об'єктів критичної інфраструктури в осінні та зимові місяці. Тут мовиться не тільки про намагання Росії підірвати міць українських Збройних Сил.

Для президента Росії Владіміра Путіна найголовнішим є перетворити Україну на непридатну для життя територію. Примусити якомога більше людей змінювати свої місця проживань, переміщатись зі східних і південних регіонів до центральних та західних, а далі до країн Європейського Союзу.

Путін вже сьогодні дивиться на Україну, як на територію, яка має бути окупована його бандитською армією і заселена громадянами Росії. Українське населення після лютого минулого року сприймається Путіним як нелояльне населення, яке має припинити своє проживання на території, яку Путін та більшість росіян вважають так званою "історичною територією Росії".

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Головне, що мають зробити українці та союзники – не дати цим планам Путіна втілитися у життя. Але ж це не теоретичні плани, не якісь там статті на сайті президента Росії. Це насамперед робота російських ракет і безпілотників. Саме для того, щоб Україна і цю зиму пройшла спокійно, потрібно, щоб союзники допомогли нашій державі із додатковими системами ППО.

Потрібно, щоб вони врахували можливості довгої війни, яка кожної осені й зими буде вимагати нових систем ППО для України.

Щоб припинити війну, Росія має розуміти ризики для себе

Наступна важлива частина перемовин – це додаткове постачання зброї. У ситуації українського контрнаступу на російські позиції важливо, щоб такого озброєння було якомога більше, щоб збільшення російського угруповання на окупованих територіях України і біля кордонів нашої держави було нівельоване сучасною технікою. Тут мовитися не лише про наступ ЗСУ зараз, а й про наступні роки запеклого протистояння.

Також досить важливою темою є питання євроатлантичної інтеграції України. Досі залишається незрозумілим, чи може взагалі колись припинитися російсько-українська війна, якщо Україна не стане членом НАТО. Багато хто говорить, що ця війна припиниться, коли ЗСУ вийдуть на державні кордони України 1991 року.

Однак не забуваймо, що для російських окупантів ніяких державних кордонів України просто не існує, частина українських регіонів вже записана у російську конституцію. Це блюзнірське порушення міжнародного права дає Росії можливість продовжувати запеклу війну навіть якщо Україні вдасться відстояти свою територіальну цілісність. Просто війна буде відбуватися за іншим сценарієм із застосуванням ракетної техніки чи безпілотників із нападом на легітимні українські кордони.

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Щоб росіяни вирішили не воювати з Україною і визнали кордони 1991 року, вони повинні зрозуміти ризик війни з Україною. Єдине реальне розуміння ризику – це потрапляння Росії у небезпеку ядерної війни, яка знищує цивілізацію не тільки на території Європи й Північної Америки, але й на території самої Росії.

Якщо Україна стане членом НАТО, з'являється шанс припинення війни практично відразу ж після того, як ми отримаємо реальні гарантії безпеки від ядерних країн-членів НАТО. Мовиться навіть не про членство, а про запрошення. Генсек НАТО на пресконференції з Зеленським сказав, що Україна зараз, як ніколи раніше, є близькою до членства в НАТО.

Він нагадав про річну програму адаптації України до НАТО, яку почнуть виконувати після останньої зустрічі керівників країн НАТО у Вільнюсі.

Вікно можливостей для завершення війни дуже вузьке

Однак для мене реальною відповіддю на питання, коли Україна зможе приєднатися до НАТО, будуть не обіцянки, які ми чуємо на пресконференціях, а конкретне рішення саміту НАТО у Вашингтоні. Під час нього Україна мала б отримати запрошення до Альянсу і підписати з США та іншими країнами Альянсу гарантії, за зразком тих, які отримала після запрошення до НАТО Швеція.

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Це реальний шанс, над яким потрібно працювати і Столтенбергу, і українській дипломатії, і американській дипломатії.

Нагадаю, що у 2024 році у США відбудуться вибори президента. Ми не можемо гарантувати, що наступний господар Білого дому буде прихильником українського членства НАТО. Отож ця наступна каденція може означати продовження війни, адже у Москві не будуть боятися вступу України в НАТО.

Вікно можливостей для закінчення війни в осяжному майбутньому є досить вузьким, потрібно скористатися тими можливостями, які ще існують. Я сподіваюсь, що саме про це українські керівники розмовляють із генсеком НАТО напередодні закінчення його важливого історичного мандату.