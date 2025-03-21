Українські сили оборони нагадали росіянам про їхні проблеми

У ЗСУ підкреслили неефективність роботи російських сил ППО, які не стільки боролися з атакою українських дронів, скільки стріляли по власних житлових кварталах і інфраструктурних об'єктах. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Місцева влада Саратовської області заявила про елементи надзвичайного стану на території регіону. На аеродром в Енгельсі, який вже не вперше стає важливою ціллю для ЗСУ, базуються не тільки стратегічні бомбардувальники Росії. Там зберігаються арсенали бомб, які використовуються для атак по мирних українських містах. Саме з цього аеродрому літаки вирушають, щоб завдавати ударів по території України.

Енгельс дійсно стратегічна база для російських повітряних сил. Якщо аеродром вийде з ладу на певний період, то це може зменшити інтенсивність російських атак по Україні, а також нагадати про проблеми, які існують у збройних силах Росії. Зокрема, коли мовиться про сили ППО.

Варто нагадати, що такі об'єкти як аеродром в Енгельсі залишаються найважливішими для захисту силами ППО. Не кажучи вже про їхню віддаленість від лінії російсько-українського фронту. Вони мали б ретельніше захищатися, щоб полегшити роботу російської стратегічної авіації. Однак атака на Енгельс продемонструвала, що цього не відбувається.

Те саме показав рейд українських військ на територію Курської чи Бєлгородської областей. Це нагадує, що кордон Росії з Україною, попри багато років війни, залишається незахищеним. Російське військове командування не здійснює жодних реальних заходів, щоб поліпшити захист цього кордону.

Тільки після того, як українським військам вдалося прорватися у район Суджі і закріпитися там на кілька місяців, ЗС Росії почали посилювати безпеку на кордоні. Однак це, як бачимо, не завадило нам в останні дні отримати інформацію, що українські війська змогли у черговий раз з'явитися на території Бєлгородської області Росії.

Усе це може свідчити не тільки про неефективність, а й про недостатні ресурси. Практично все, що зараз є у розпорядженні збройних сил Росії, зосереджено саме на лінії фронту в районі Донецької і Луганської областей.

Аеродром в Енгельсі – законна ціль ЗСУ

Варто знову нагадати, що ідея повної окупації цих українських регіонів є головним завданням російського військового командування ще з лютого 2022 року. Сама так звана "СВО" починалася з наказу Владіміра Путіна встановити контроль над Донецькою і Луганською областями України в їхніх адміністративних кордонах.

Нещодавно Путін вкотре брехав на зустрічі зі своїми кишеньковими підприємцями, що якби Україна погодилася на передачу цих регіонів під повний контроль Росії, то війна б не розпочалась. Питання навіть не в тому, навіщо російський очільник в черговий раз бреше про справжні причини війни, а в тому, що це нагадує, що навіть на четвертий рік великої війни військам Росії не вдається виконати цей наказ свого верховного головнокомандувача. Вони навіть не можуть відстояти безпеку аеропорту, де розташовані стратегічні бомбардувальники. Можна вже зараз констатувати реальний успіх такої атаки.

Можна вдаватися в питання, а що ж із перемир'ям? Росіяни намагаються удати, що українці фактично порушують домовленості, які були досягнуті між президентами США і Росії, після чого Путін нібито наказав не стріляти по українських енергетичних об'єктах. Це все – чергова імітація.

Росіяни продовжують атакувати українські міста дронами. Вони будуть пояснювати це тим, що мовиться не про енергетичні об'єкти. Та в такому разі завжди можна нагадати Росії, що аеродром стратегічних бомбардувальників в Енгельсі – теж не енергетичний об'єкт.

Ніякої енергії він не виробляє, окрім енергії смерті. Ніякої необхідності у його існуванні на території Саратовської області немає. Так що навіть в умовах, коли продовжуються перемовини щодо перемир'я, яке стосується енергетичної інфраструктури, аеродром в Енгельсі залишається легітимною ціллю ЗСУ для зменшення наслідків російської агресії. А вона продовжується, попри консультації президентів США і Росії, які використовуються Путіним виключно для затягування часу і продовження війни.