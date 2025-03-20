Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ, що цитують міноборони держави-агресора.

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Які наслідки нічної атаки

Російське міноборони вже відзвітувало про 54 збитих дронів над Саратовською, 40 – над Воронезькою, 22 – над Бєлгородською, 9 – над Ростовською, по 3 – над Курською областю та окупованим Кримом, а також 1 – над Липецькою областю.

У Саратовській області могли постраждати нафтові об'єкти ворога в Саратові та Енгельсі. У містах звучала сирена, місцеві жителі писали про звуки вибухів.

Саратов і Енгельс сьогодні вночі зазнали масованої атаки БпЛА,

– бідкається губернатор Роман Бусаргін.

В аеропортах Самари й Саратова вводили тимчасові обмеження на рух повітряних суден, а енгельські школярі сьогодні вчитимуться в дистанційному режимі.

До слова, в мережі з'явилися фото диму у мікрорайоні "3-тє льотне містечко" поблизу військового аеродрому "Енгельс-2". Саме звідти злітають російські літаки, щоб завдавати ракетних ударів по території України.

У Воронезькій області ППО відпрацьовувала у 3 районах і 2 міських округах, включно з Воронежем. За словами губернатора Алєксандра Гусєва, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, раніше Кремль укотре звинуватив Україну в порушенні взаємної паузи в ударах по енергетиці. За словами Дмітрія Пєскова, "відсутність її договороздатності" очевидна. Однак Володимир Зеленський заявляв – в разі порушення Росією домовленостей, Україна відповідатиме.