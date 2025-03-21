Украинские силы обороны напомнили россиянам об их проблемах

В ВСУ подчеркнули неэффективность работы российских сил ПВО, которые не столько боролись с атакой украинских дронов, сколько стреляли по собственным жилым кварталам и инфраструктурным объектам. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Местные власти Саратовской области заявили об элементах чрезвычайного положения на территории региона. На аэродром в Энгельсе, который уже не впервые становится важной целью для ВСУ, базируются не только стратегические бомбардировщики России. Там хранятся арсеналы бомб, которые используются для атак по мирным украинским городам. Именно с этого аэродрома самолеты отправляются, чтобы наносить удары по территории Украины.

Энгельс действительно стратегическая база для российских воздушных сил. Если аэродром выйдет из строя на определенный период, то это может уменьшить интенсивность российских атак по Украине, а также напомнить о проблемах, которые существуют в вооруженных силах России. В частности, когда говорится о силах ПВО.

Стоит напомнить, что такие объекты как аэродром в Энгельсе остаются важнейшими для защиты силами ПВО. Не говоря уже об их удаленности от линии российско-украинского фронта. Они должны были бы тщательно защищаться, чтобы облегчить работу российской стратегической авиации. Однако атака на Энгельс продемонстрировала, что этого не происходит.

То же показал рейд украинских войск на территорию Курской или Белгородской областей. Это напоминает, что граница России с Украиной, несмотря на многие годы войны, остается незащищенной. Российское военное командование не осуществляет никаких реальных мер, чтобы улучшить защиту этой границы.

Только после того, как украинским войскам удалось прорваться в район Суджи и закрепиться там на несколько месяцев, ВС России начали усиливать безопасность на границе. Однако это, как видим, не помешало нам в последние дни получить информацию, что украинские войска смогли в очередной раз появиться на территории Белгородской области России.

Все это может свидетельствовать не только о неэффективности, но и о недостаточных ресурсах. Практически все, что сейчас есть в распоряжении вооруженных сил России, сосредоточено именно на линии фронта в районе Донецкой и Луганской областей.

Аэродром в Энгельсе – законная цель ВСУ

Стоит снова напомнить, что идея полной оккупации этих украинских регионов является главной задачей российского военного командования еще с февраля 2022 года. Сама так называемая "СВО" начиналась с приказа Владимира Путина установить контроль над Донецкой и Луганской областями Украины в их административных границах.

Недавно Путин в очередной раз врал на встрече со своими карманными предпринимателями, что если бы Украина согласилась на передачу этих регионов под полный контроль России, то война бы не началась. Вопрос даже не в том, зачем российский глава в очередной раз врет об истинных причинах войны, а в том, что это напоминает, что даже на четвертый год большой войны войскам России не удается выполнить этот приказ своего верховного главнокомандующего. Они даже не могут отстоять безопасность аэропорта, где расположены стратегические бомбардировщики. Можно уже сейчас констатировать реальный успех такой атаки.

Можно вдаваться в вопрос, а что же с перемирием? Россияне пытаются сделать вид, что украинцы фактически нарушают договоренности, которые были достигнуты между президентами США и России, после чего Путин якобы приказал не стрелять по украинским энергетическим объектам. Это все – очередная имитация.

Россияне продолжают атаковать украинские города дронами. Они будут объяснять это тем, что говорится не об энергетических объектах. Но в таком случае всегда можно напомнить России, что аэродром стратегических бомбардировщиков в Энгельсе – тоже не энергетический объект.

Никакой энергии он не производит, кроме энергии смерти. Никакой необходимости в его существовании на территории Саратовской области нет. Так что даже в условиях, когда продолжаются переговоры о перемирии, которое касается энергетической инфраструктуры, аэродром в Энгельсе остается легитимной целью ВСУ для уменьшения последствий российской агрессии. А она продолжается, несмотря на консультации президентов США и России, которые используются Путиным исключительно для затягивания времени и продолжения войны.