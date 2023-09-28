Неотвратимость поражения очевидна для всех

СССР мог распасться чуть раньше, чуть позже, по тому или иному сценарию, но когда коммунистическая религия умерла в душах сначала своих жрецов, а затем и паствы, советская теократическая империя была обречена.

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Россия, самый большой обрубок этого распада, решила повторить и еще лет тридцать промучилась в фантомных болях, начиная и провоцируя одну за другой войны на желаемом для нее постсоветском пространстве. Украинская война стала для нее последней.

Должно быть масштабное переформатирование евразийского пространства, предусмотреть детали которого сейчас крайне сложно. Но ближайшие события, формализующие поражение России в ее преступной войне против Украины, лежат, на мой взгляд, в достаточно узком коридоре возможного.

"Фултонская речь" Энтони Блинкена 13 сентября и продолжившее ее выступление Джо Байдена на Генассамблее ООН не оставляют сомнения, что американскому глубинному государству наконец-то удалось победить внутри администрации над сторонниками "Непоражения России" (группа Уильяма Бернса и Джейка Салливана).

Сняты последние наложенные США на самих себя табу в поставке Украине оружия, что обеспечивает ей победу на поле боя.

Неотвратимость военного поражения становится очевидной для всех ключевых игроков в созданной Владимиром Путиным мафиозной структуре власти. Сразу после провала блицкрига эти люди уже вынуждены были задуматься над подобной перспективой. В ходе этих размышлений спектр их личных жизненных установок стремительно смещался от безумных геополитических амбиций, которые все они дружно разделяли 24 февраля 2022 года, к важнейшей прагматичной задаче сегодняшнего дня – как сохранить жизнь, власть и огромное состояние в проигравшей войну стране.

На мой взгляд, коллектив единомышленников, работающих над решением этой судьбоносной задачи, уже сформировался на вершине российской власти. Так, вся яркая публицистика Евгения Пригожина, действовавшая в координации с ними, была, очевидно, направлена на подготовку населения и прежде всего его "патриотического" Z-сегмента к идее неизбежного поражения России и возвращению к границам 1991 года. Читайте также Деньги в обмен на реформы? Письмо США с требованиями адресовалось не только Украине Виновными назначались "дол**йоб" Сергей Шойгу и "пи**рас" Валерий Герасимов, ну а в перспективе, конечно, просматривался и Владимир Путин, совершивший ряд серьезных ошибок в украинском вопросе: "Не мы придумали эту безмозглую войну! Не было 24.02.2022 никакой угрозы Донбассу ни от НАТО, ни от Украины!".

Как же поведут себя эти люди в военно-политической ситуации, которая сегодня складывается? Конечно, они не могут позволить себе пассивно ждать уничтожения Керченского моста, ликвидацию российского флота, обвал фронта. Тогда они никому уже не будут интересны как собеседники за рубежом.

В то же время внутри страны десятки тысяч статистически уцелевших, озлобленных, вооруженных "мобиков" устремятся в столицу, как их крестьянские прадеды 106 лет назад, будут жечь помещичьи усадьбы на Рублевке и по заветам убиенного Пригожина "рвать жопы" тамошним обитателям.

Финальный жест доброй воли

Верхушка режима должна будет действовать на опережение. Первым постпутинским правительством в России станет правительство откровенных негодяев, безусловных военных преступников. Триггером для его формирования может стать первый психологически большой успех ВСУ (освобождение Токмака, Бахмута...).

Российские гимлеры предложат Украине немедленное прекращение огня и переговоры об организованном выводе российских войск на границы 1991 года. Такой сценарий сохранит жизнь десятков тысяч украинских солдат на заключительном этапе войны.

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Кстати, а недавнее беспорядочное бормотание риббентропа в OOH о признании территориальной целостности Украины в пределах 1991 года – не первый ли неуклюжий проброс в желаемом для них направлении? Не хочется риббентропу на виселицу. И гимлерам не хочется.

Они могут ее избежать, во всяком случае от рук держав-победительниц, если конструктивно поведут себя на финальной стадии войны.

Никто не собирается идти маршем на Москву. Разве что некоторые на Хайшэньвэй. Наши гимлеры останутся во главе огромной территории России в пределах 1991 года наедине со своим любимым многонациональным народом и в окружении своих замечательных партнеров на Глобальном Юге. Надолго ли?

P.S. США имеют ценнейшего двойного агента (Тома Грэма), который еще вчера сидел за столом с этими мерзавцами и уверял их, что "США нужна и будет нужна достаточно сильная Россия, чтобы создать стабильность на своей периферии".

Сегодня его срочно следует послать в Москву прозондировать намерения своих собеседников и поддержать их непростое решение, их финальный акт доброй воли.