Тяжелая участь Кевина Маккарти

В ноябре 2022 года Республиканская партия смогла вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Однако радоваться было нечему: результат получился хуже, чем ожидалось до выборов. Партия получила 222 места против 212 у демократов.

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Такое незначительное большинство означало, что для принятия нужных решений лидерам республиканцев придется прилагать титанические усилия. 222 конгрессмена – это люди из разных уголков страны, с разными взглядами, разными интересами.

Например, группа Freedom, часто связываемая с враждебными к Украине настроениями, насчитывает 45 республиканцев. Однако группа Ukraine Caucus, представители которой призывают к увеличению помощи Киеву, объединяет 94 конгрессмена из обеих партий.

За нелегкое дело лидера республиканского большинства взялся Кевин Маккарти. Он долгое время являлся главой меньшинства в период доминирования демократов, поэтому его кандидатура была наиболее логичной.

Однако даже процедура его избрания спикером была очень сложной: кандидатуру Маккарти ставили на голосование 15 (!) раз, пока его не поддержало нужное количество республиканцев.

Он был вынужден пойти на существенные уступки упомянутой выше группе Freedom, представители которой дольше всего отказывались голосовать "за".

Разногласия во взглядах среди республиканцев ярко проявились в сентябре при подготовке закона о бюджете на новый фискальный год (в США он длится с 1 октября по 30 сентября). Значительное количество конгрессменов не хотело и слышать предложений администрации Джо Байдена по расходной части сметы.

Следует заметить, что помощь Украине не была главным камнем преткновения. Законотворцев больше волновали внутренние дела, например, охрана границ, образование, медицинское страхование и т.д.

Не имея закона о бюджете в конце сентября, государство оказалось в ситуации отсутствия средств для своего функционирования. В этом случае применяется механизм приостановки работы правительства (shutdown), при котором продолжают работать только критические правительственные ведомства. При этом сотни тысяч работников временно не получают зарплату.

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Подобная ситуация всегда является непопулярной мерой, которую лучше избегать в интересах обеих сторон. Так случилось и в этот раз: в последние часы перед конечным сроком Маккарти договорился с демократами о компромиссном законе, обеспечивающем финансирование на 45 дней. В течение этого срока Конгресс должен принять полноценный бюджет на фискальный год. Если этого не произойдет, временное финансирование может быть продолжено.

Стоит ли украинцам паниковать?

К несчастью, жертвой компромисса стала помощь Украине. Во временном бюджете она не предусмотрена, хотя для основного закона Белый дом предлагал 24 миллиарда долларов. По словам демократа Майка Кигли, этот закон является "победой для Владимира Путина и его симпатиков". Впрочем, не стоит считать, что Конгресс вообще имеет враждебное отношение к Украине. Подавляющее большинство представителей обеих партий поддерживают помощь Киеву, но усилия наших друзей решаются неспособностью разных ветвей власти разрешить внутренние противоречия.

Является ли эта ситуация опасной для Украины? Да, но поводов для паники сейчас нет.

Во-первых, в Пентагоне уже заявили, что у них есть 5,2 миллиарда долларов для оказания военной помощи Киеву.

Во-вторых, мы продолжаем получать поддержку Европейского Союза, других стран и международных институтов.

Исторически в Вашингтоне всегда находили способы договориться о финансовых вопросах, ведь ни одна сторона не хочет попасть под шквал критики из-за задержания выплат собственным избирателям. Поэтому у нас есть основания надеяться, что в течение нескольких недель Конгресс примет бюджет, предусматривающий полноценную помощь для Украины.

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Как бы там ни было, Маккарти сейчас не позавидуешь. Поскольку для принятия временного финансирования он договорился с демократами, часть республиканцев угрожает свергнуть его с должности спикера. Особенно яростно выступает Мэтт Гейц: конгрессмен из Флориды уже зарегистрировал постановление о недоверии Маккарти. Однако для его принятия ему понадобятся голоса тех же демократов, к которым раньше ходил спикер.

Украинцам стоит осознать, что Конгресс США не является принципиально враждебным по поводу помощи Киеву. Таковы определенные группы как среди республиканцев, так и среди демократов. Однако большинство конгрессменов остаются нашими друзьями. Случай с временным финансированием, в котором нет помощи для Украины, – это скорее ситуация, где наши интересы стали заложниками внутренней американской борьбы, но отнюдь не следствие враждебного отношения большинства республиканцев или демократов.