Конвенція ні про що

Попри очікування чергових пропозицій укласти мир на умовах Росії, настоятель російської православної церкви здивував усіх.

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19 вересня на церемонії відкриття виставки Всеросійського соціального проєкту "Сім'я – основа миру" патріарх Кіріл закликав Державну думу Росії "стати лідером, ініціювавши Конвенцію про права і захист сім'ї".

На думку Гундяєва, сьогодні міжнародна спільнота потребує співпраці щодо захисту інституту сім'ї, дитинства, прав батьків на виховання дітей. Така нагальна необхідність, мовляв, продиктована спробами колективного Заходу "зруйнувати традиційну сім'ю" в умовах "демографічної кризи, нав'язуваних деструктивних ідеологій, пропаганди егоїзму, бездітності, права на аборт".

Оскільки ідея Конвенції із заяви патріарха залишається мало зрозумілою, можна припустити, що в її основі лежатимуть наративи, закладені Путіним в указі від 5 вересня 2022 року. Серед них: просування традиційних духовно-моральних цінностей, підтримка материнства та дитинства, охорона сім'ї та норм моралі. Росія в цьому випадку позиціюватиме себе як ідеал для наслідування.

Росія і порушення права на сім'ю

Утім, Росія зовсім не є світовим лідером в контексті гарантування права на сім'ю та прав у сім'ї. Право на повагу до сімейного життя передбачене статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (далі – ЄКПЛ), а також статтею 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Росія 395 разів порушила згадане положення ЄКПЛ. Це абсолютний рекорд у порівнянні з іншими державами-сторонами Конвенції.

Крім того, Росія систематично та широкомасштабно порушує право на сім'ю українських дітей, яких вона протиправно депортує або примусово переміщує. Відповідне порушення було неодноразово зафіксоване Міжнародною незалежною комісією з розслідування в Україні та експертами Московського механізму, зокрема, в контексті невиправданої затримки в репатріації неповнолітніх. Такі ж діяння характерні й для насильницьки вивезених українських цивільних заручників та військовополонених, які утримуються за тисячі кілометрів від дому та сім'ї, позбавлені права на підтримку будь-яких контактів з родичами.

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Дотичними в контексті "традиційних духовно-моральних цінностей" проблемами в Росії також є відсутність законодавства й ефективної протидії домашньому насильству. За відомостями міжнародної неурядової організації Human Rights Watch, від цього злочину в Росії щорічно страждають щонайменше 36 тисяч жінок і 26 тисяч дітей. Для тисяч жінок домашнє насильство завершується вбивством або суїцидом.

Ініціатива для окозамилювання

Не секрет, що після повномасштабного вторгнення в Україну та рішучої підтримки так званого колективного Заходу незалежності й суверенітету нашої держави, Росія остаточно переорієнтувалася на країни Глобального Півдня. Майданчиком впливу було обрано ООН, інструментами – економічний та торговельний підкуп, продовольчий шантаж, дипломатичний тиск, правотворчі ініціативи, міжнародні конференції.

У своїй позиції з нагоди відкриття 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністерство закордонних справ Росії виступило проти спроб ліквідації Комісії соціального розвитку ООН, яка координує діяльність організації у сфері укріплення ролі традиційної сім'ї. Також МЗС держави-агресорки наполягло, що Всесвітній соціальний саміт 2025 року має бути проведений на її теренах.

"Сімейний наратив" Росії розрахований переважно на країни Африки. Стаття 18 Африканської хартії прав людини й народів передбачає обов'язок держави надавати допомогу родині, яка є осередком моралі і традиційних цінностей, визнаних суспільством. Ймовірно, саме такий обов'язок прагне розширити Гундяєв на міжнародну спільноту в цілому.

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На додаток, для Росії процес підготовки нової Конвенції, який може тривати роками, стане нагодою "відновити обличчя", зобразити агресію як цивілізаційну боротьбу, в якій Росія рятує Україну від американізації.

У вузькому контексті щодо насильницьки переданих у російські родини українських дітей – це шанс легітимізувати міжнародні злочини та не допустити повернення таких неповнолітніх на Батьківщину з посиланням на неможливість розлучати членів штучно створених сімей. Це також нагода розділити міжнародну спільноту, не дозволивши їй об'єднатися навколо ідеї ухвалення єдиного юридичного механізму повернення українських дітей.

Злочинна група

Патріарх Кіріл діє не самостійно. У його команді відразу дві російські уповноважені з прав дитини:

чинна – Марія Львова-Бєлова,

колишня – Анна Кузнєцова.

12 травня цього року остання, виконуючи функції віцеспікерки Держдуми та голови групи зі збереження традиційних цінностей також запропонувала створити міжнародну конвенцію про захист традиційної сім'ї. Метою такого договору, на її думку, має стати захист національних законодавств від проникнення "нових ціннісних установок, зокрема гендерної ідеології".

Своєю чергою, Львова-Бєлова ініціювала стратегічну програму "Діти в сім'ї", поширивши її дію і на окуповані території України. У межах проєкту уповноважена відвідує заклади, в яких перебувають соціальні сироти (діти, які мають біологічних батьків, часто не позбавлених батьківських прав), та вирішує їхню подальшу долю, зокрема щодо насильницької передачі в російські родини.

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Ймовірно, Росія є унікальним прикладом прагнення порушника створити нові міжнародні норми у тій сфері, в якій вона не здатна виконати навіть чинні зобов'язання. Подібна поведінка вкотре свідчить, що Росія не планує дотримуватися міжнародного права, зокрема і тоді, коли сама його пропонує.

Цей висновок важливий не лише в контексті "конвенції про захист традиційної сім'ї", однак і щодо будь-яких інших міжнародних договорів, запропонованих або вже підписаних і ратифікованих Росією. Це означає, що довіряти Росії не можна і що реагувати на порушення потрібно ще більш рішуче.