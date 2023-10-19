Патріарх Кіріл відвідав Саров, де розташований федеральний центр країни-агресора з виробництва ядерних боєприпасів. Під час свого виступу він цинічно заявив буцімто Росія залишилася вільною завдяки ядерній зброї, яка була створена "за промислом божим".

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Російська церква прославляє ядерну зброю

Після одіозних заяв Гундяєв перейшов до справ й нагородив ядерного фізика ордером преподобного Сєргєя Радонезького. Ордером рпц відзначили керівника федерального ядерного центру Радія Ількаєва.

На цьому маразм не закінчився. Гундяєв почав перераховувати прізвища так званих російських вчених, які є творцями путінського ядерного шантажу, та красномовно дякувати їм за те, що Росія може тероризувати світ. Втім, Кіріл зарано почав розхвалювати вчених-ядерщиків, адже вони досі не можуть виготовити багатостраждальні ракети "Буревісник" і "Сармат", які нібито здатні нести ядерний боєзаряд.

Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, то важко сказати, чи існувала б Росія. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, тому що за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима,

– завив Гундяєв.

Дії та слова патріарха Кіріла вкотре показую та доводять, що жодного відношення до релігії російська церква немає. Це хіба ще один осередок путінської пропаганди. Очевидно, тепер ядерним ударом світ шантажуватиме не тільки Путін, а й рпц.

Патріарх Кіріл підтримує ядерний шантаж Росії: дивіться відео

Ядерні потуги Росії