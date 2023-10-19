Пустослівні заяви очільника Кремля – це елемент російської пропаганди. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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Невдалі випробовування

Рівень секретності проєкту "Буревісник" під грифом державна таємниця особливої важливості, тому немає ніякої інформації від аналітиків. До цієї інформації має доступ обмежене коло осіб.

Коли приїжджав туди (в Краснодарський край – 24 Канал) заступник міністра оборони Росії Алєксєй Криворучко, який дуже невдало натискав на кнопку, то після цього жартували, мовляв, більше Криворучка не треба допускати до цього проєкту, бо все піде через одне місце,

– мовив російський опозиційний правозахисник.

Відомо, що в Красноярському краї дійсно проводилися випробовування однієї з цих ракет. Деякі з них були доволі успішні. Мова йде про роботу близько 40 годин ядерного двигуна, але ніхто не говорить про те, що є гарантія того, що цей двигун працюватиме безпечно й прогнозовано під час запуску.

"Очевидно, у Путіна буде конфуз як це відбувалося з попередніми запусками. Одні ракети досі лежать в болотах і їх бояться діставати, адже може відбутися реакція і вибух. А інші ракети з урановими двигунами діставали з дна й одна з них здетонувала. Тоді загинула низка учених та військових, однак про це у Росії публічно не говорять", – зазначив Осєчкін.

Як пройшло випробовування ракети "Буревісник": дивіться відео

Путін сам не розуміє, що створює

Російському президенту на стіл кладуть якісь бравурні звіти, якими Путін збирається погрожувати Заходу. Разом з тим російські вчені розуміють, що в них немає цієї ракети в серії. Це чергова страшилка про те, що в Кремля є ракети, які можуть облітати існуючі системи захисту.

Диктатор не готовий розповісти росіянам, що на цей проєкт витратили велику кількість мільярдів рублів, а Росія фактично будує літаючий Чорнобиль. Незрозуміло, що скажуть самі росіяни, дізнавшись, що Путін на їхні гроші будує ракету, яка будь-якої миті може впасти в Москві чи Санкт-Петербурзі,

– додав засновник Gulagu.net.

Путін і його оточення взагалі не думають про довгострокову перспективу. Їм взагалі байдуже. Весь світ спостерігає як російський президент вигрібає з країни останнє. Президент Росії завдяки ядерному озброєнню намагається всіх залякати, водночас він сам до кінця не розуміє технічний потенціал "Буревісника".

Ядерний шантаж Росії