Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, на це є вагомі причини.
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Джонсон залучився підтримкою демократів
Валерій Клочок зазначив, що прихильниця екслідера США Дональда Трампа Тейлор Грін вже місяць погрожує ініціювати зняття Майка Джонсона з посади спікера. Однак якби Трамп дав їй відповідну команду, то питання вже винесли б на голосування. Колишній президент Штатів має вплив на роботу Конгресу.
Майк Джонсон проводить дуже успішні переговори з Білим домом та залучився, зокрема, підтримкою демократів. Навіть якщо сьогодні поставлять на голосування питання про відставку спікера, нічого не вийде.
Тейлор Грін разом зі своїми колегами з "Кокусу свободи", які активно продовжують підтримувати політику Трампа, лише будуть вдавати, що вони можуть щось зробити. Насправді ні. Вони обмежені у своїх можливостях,
– підкреслив аналітик.
Також ця постанова буде безперспективною, бо якщо Джонсона відправлять у відставку, то Конгрес увійде у дуже серйозну політичну кризу. Їм треба буде обирати нового спікера. А крім питання допомоги Україні, є ще Ізраїль, Південнокитайське море, виділення гуманітарної допомоги і так далі.
"А Конгрес буде паралізований. Він може бути паралізований дуже довго. Тому, на мою думку, ця криза сьогодні не потрібна напередодні виборів ні Трампу, ні Джозефу Байдену", – пояснив він.
Джонсона закликали подати у відставку: головне
- Конгресмен-республіканець Томас Массі заявив, що приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку Майка Джонсона. За його словами, Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.
- Зазначається, що Джонсон перебуває під сильним тиском з боку Білого дому та багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення про фінансування України. Видання WSJ пише, що спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду. Все більше республіканців повідомляють, що розчарувалися в його лідерстві.
- Також депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.
- Майк Джонсон заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу.