Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, на це є вагомі причини.

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Джонсон залучився підтримкою демократів

Валерій Клочок зазначив, що прихильниця екслідера США Дональда Трампа Тейлор Грін вже місяць погрожує ініціювати зняття Майка Джонсона з посади спікера. Однак якби Трамп дав їй відповідну команду, то питання вже винесли б на голосування. Колишній президент Штатів має вплив на роботу Конгресу.

Майк Джонсон проводить дуже успішні переговори з Білим домом та залучився, зокрема, підтримкою демократів. Навіть якщо сьогодні поставлять на голосування питання про відставку спікера, нічого не вийде.

Тейлор Грін разом зі своїми колегами з "Кокусу свободи", які активно продовжують підтримувати політику Трампа, лише будуть вдавати, що вони можуть щось зробити. Насправді ні. Вони обмежені у своїх можливостях,

– підкреслив аналітик.

Також ця постанова буде безперспективною, бо якщо Джонсона відправлять у відставку, то Конгрес увійде у дуже серйозну політичну кризу. Їм треба буде обирати нового спікера. А крім питання допомоги Україні, є ще Ізраїль, Південнокитайське море, виділення гуманітарної допомоги і так далі.

"А Конгрес буде паралізований. Він може бути паралізований дуже довго. Тому, на мою думку, ця криза сьогодні не потрібна напередодні виборів ні Трампу, ні Джозефу Байдену", – пояснив він.

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