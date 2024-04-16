Про це повідомляє американська газета The Hill.

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4 плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок, 15 квітня. За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, аби перемістити 4 законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою, забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги,

– йдеться в The Hill.

Республіканець Кевін Герн зазначив, що проєкт закону не містить жодних положень про захист кордону. Це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні, додав він.

Коли журналісти його запитали, чи включає поточний план охорону кордону, то в нього була чітка відповідь. "Зараз ні", – підкреслив Герн.

Деталі про законопроєкти від Джонсона

Згодом сам спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив інформацію щодо прийняття республіканцями рішення голосувати законопроєкти про допомогу союзникам окремими рішеннями.

Я щойно виступив на засіданні фракції республіканців Палати представників з доповіддю про мій план щодо додаткових законопроєктів про національну безпеку,

– підтвердив Майк Джонсон.

Він зазначив, що цього тижня вони розглянуть окремі законопроєкти зі структурованим та змістовним процесом внесення поправок:

фінансування Ізраїлю;

підтримки України в її війні проти російської агресії;

зміцнення американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;

ухвалення додаткових заходів для протидії їхнім супротивникам і зміцнення їхньої національної безпеки.

Законопроєкт стосовно допомоги Україні: коротко