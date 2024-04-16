Об этом сообщает американская газета The Hill.
Смотрите также В Белом доме сделали заявление о разделении помощи Украине и Израилю
4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня
Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник, 15 апреля. По словам двух республиканцев, которые находились на встрече, план заключается в том, чтобы переместить 4 законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.
Четвертый законопроект, связан с национальной безопасностью, запретом TikTok. Также документ содержит положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи,
– говорится в The Hill.
Республиканец Кевин Герн отметил, что проект закона не содержит никаких положений о защите границы. Это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, которые утверждают, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для решения ситуация на южной границе, добавил он.
Когда журналисты его спросили, включает ли текущий план охрану границы, то у него был четкий ответ. "Сейчас нет", – подчеркнул Герн.
Детали о законопроектах от Джонсона
Впоследствии сам спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил информацию о принятии республиканцами решения голосовать законопроекты о помощи союзникам отдельными решениями.
Я только что выступил на заседании фракции республиканцев Палаты представителей с докладом о моем плане по дополнительным законопроектам о национальной безопасности,
– подтвердил Майк Джонсон.
Он отметил, что на этой неделе они рассмотрят отдельные законопроекты со структурированным и содержательным процессом внесения поправок:
- финансирование Израиля;
- поддержки Украины в ее войне против российской агрессии;
- укрепление американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;
- принятие дополнительных мер для противодействия их противникам и укрепления их национальной безопасности.
Законопроект о помощи Украине: коротко
- Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов.
- Он включает финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.
- Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов – Израиля и 4,83 миллиарда – на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с Тайванем и для сдерживания агрессии со стороны Китая.