Об этом сообщает американская газета The Hill.

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4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник, 15 апреля. По словам двух республиканцев, которые находились на встрече, план заключается в том, чтобы переместить 4 законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.

Четвертый законопроект, связан с национальной безопасностью, запретом TikTok. Также документ содержит положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи,

– говорится в The Hill.

Республиканец Кевин Герн отметил, что проект закона не содержит никаких положений о защите границы. Это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, которые утверждают, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для решения ситуация на южной границе, добавил он.

Когда журналисты его спросили, включает ли текущий план охрану границы, то у него был четкий ответ. "Сейчас нет", – подчеркнул Герн.

Детали о законопроектах от Джонсона

Впоследствии сам спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил информацию о принятии республиканцами решения голосовать законопроекты о помощи союзникам отдельными решениями.

Я только что выступил на заседании фракции республиканцев Палаты представителей с докладом о моем плане по дополнительным законопроектам о национальной безопасности,

– подтвердил Майк Джонсон.

Он отметил, что на этой неделе они рассмотрят отдельные законопроекты со структурированным и содержательным процессом внесения поправок:

финансирование Израиля;

поддержки Украины в ее войне против российской агрессии;

укрепление американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;

принятие дополнительных мер для противодействия их противникам и укрепления их национальной безопасности.

Законопроект о помощи Украине: коротко