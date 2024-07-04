Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал в интервью для Bloomberg, передает 24 Канал. Он отметил, что не исключает такой возможности.

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"Путин боится выезжать из России"

Владимир Зеленский рассказал, что ко второму Саммиту мира будет составлен план со всеми пунктами, как Украина видит окончание войны.

Если следующий Саммит мира будет идти по тому плану, который мы предполагаем..., и на нашей стороне будет большинство мира – мы работаем именно в таком направлении, – мы организуем второй Саммит мира и там должны быть представители России,

– сказал Зеленский.

Кто же это будет, по словам президента, будет понятно потом. Впрочем, все же у него есть сомнения относительно участия самого Путина.

Я не уверен. Мне кажется, что он боится выезжать из России. А есть возможность, чтобы был кто-то вместо Путина? Рассматривается такой вариант, что вместо Путина будет кто-то в России? Никто,

– добавил Владимир Зеленский.

К слову, в интервью для Bloomberg он также заявил, что можно заставить Россию закончить войну уже в этом году.