Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що попри російські заяви у НАТО про "гуманістичні цінності" країни-агресорки, Дмітрій Медведєв вкотре зробив протилежну заяву. Він сказав, що Україну потрібно знищити, навіть якщо буде підписаний мирний договір.

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Наслідки відмови Росії

На думку Бориса Тизенгаузена, заява заступника міністра закордонних справ Росії Міхаіла Галузіна щодо відмови в участі у другому Саміті миру немає значення. Він вважає, що про це має сказати політик вищого рангу або сам Владімір Путін.

Якщо Росія відмовиться сідати за стіл переговорів, то це буде сигналом для її партнерів по торгівлі, зокрема для Індії, Китаю, Саудівської Аравії. Це означатиме, що Путін не хоче домовлятись, а його вимоги є надто високими,

– сказав він.

За словами політтехнолога, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, а перед тим відбудеться Саміт миру і Росія не братиме у ньому участь, то Трампу доведеться вводити в дію свій передвиборчий план щодо постачання Україні великої кількості зброї.