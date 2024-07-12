Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что несмотря на российские заявления в НАТО о "гуманистических ценностях" страны-агрессора, Дмитрий Медведев в очередной раз сделал противоположное заявление. Он сказал, что Украину нужно уничтожить, даже если будет подписан мирный договор.

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Последствия отказа России

По мнению Бориса Тизенгаузена, заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина об отказе в участии в втором Саммите мира не имеет значения. Он считает, что об этом должен сказать политик высшего ранга или сам Владимир Путин.

Если Россия откажется садиться за стол переговоров, то это будет сигналом для ее партнеров по торговле, в частности для Индии, Китая, Саудовской Аравии. Это будет означать, что Путин не хочет договариваться, а его требования слишком высоки,

– сказал он.

По словам политтехнолога, если на выборах в США победит Дональд Трамп, а перед тем состоится Саммит мира и Россия не будет принимать в нем участие, то Трампу придется вводить в действие свой предвыборный план по поставкам Украине большого количества оружия.