Около 21:00 11 февраля Воздушные силы сообщили о сагрозу применения врагом баллистического вооружения. Через несколько минут военные призвали немедленно пройти жителей Кривого Рога в укрытие. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что Кривой Рог подвергся ракетной атаке, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами: вспыхнул пожар, повреждены дома

Какие последствия удара по Кривому Рогу

По словам Вилкула, по состоянию на утро 12 февраля продолжается ликвидация последствий вчерашнего ракетного удара по городу. Погибших и пострадавших нет. Впрочем, в результате большого разлета обломков повреждено 10 многоквартирных домов и домов частного сектора, три учебных заведения, бизнес-объекты, отель, АЗС, около 30 автомобилей.

Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что вечером враг несколько раз атаковал Никопольщину – райцентр, Марганецкую и Мировскую общины. Обстреливал артиллерией, сбросил боеприпас с БПЛА и попал дроном-камикадзе. И здесь тоже обошлось без раненых и жертв.

Также ночью подразделения ПВК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 3 беспилотника.

Напомним, что в ночь на 12 февраля в Киеве прозвучала серия взрывов. Россияне атаковали город баллистикой. Обломки вражеских ракет зафиксировали в 4 районах: Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Соломенском. Известно об одном погибшем и 4 раненых, среди которых 9-летняя девочка.