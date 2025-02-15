Спасатели уже достали их тела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Ребятам было 14 и 15 лет

Спасатели рассказали, что под лед провалились трое парней: двум из них было по 15 и одному 14 лет.

Трагедия произошла на местном пруду.

Они решили испытать его на прочность, но он не выдержал,

– рассказали в ГСЧС.

Прохожие, которые стали свидетелями несчастного случая, сразу вызвали чрезвычайников, но, к сожалению, спасти детей не удалось.

"Водолазы ГСЧС достали из воды тела погибших. С родственниками детей работают психологи ГСЧС", – добавили спасатели.

Напомним, что на днях трагедия на льду произошла также на Херсонщине.

Там 13 февраля четверо детей из одной семьи провалились под лед. Спасти удалось только одну девочку.

Спасатели призывают родителей не позволять детям гулять по льду и обращаются ко всем, кто видит подобные "развлечения", – не будьте равнодушными и предупреждайте об опасности.