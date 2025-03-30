Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, добавив, что выжить без российского паспорта невозможно. Так же невозможно получить медицинскую помощь без российских документов.

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Наибольший акцент – на молодежь

Оккупационная власть установила дедлайны, пока украинцы должны получить российские документы. Если они этого не делают и не признают юрисдикцию России на этой территории, – обязаны покинуть родной дом, все имущество, потому что оно будет национализировано.

Давление на детей очень сильное. Россияне продолжают приоритетно работать именно с детьми, молодежью. Продолжается милитаризация через "юнармию", постоянные встречи с участниками так называемой "сво", детей везут на полигоны, дают им оружие,

– рассказал Юрий Соболевский.

Детей возят по территории России, проводят якобы культурный обмен, есть обязательное посещение музеев Второй мировой войны. Такая работа ведется очень мощно, пропаганда работает и давит на людей.

Более того, россияне пытаются максимально ограничить источники информации для украинцев. Зато пропаганда работает круглосуточно. Интернет, телевидение, радио, печатные издания делают акцент на советское прошлое и так называемое "братство народов".

Заметим, враг не прекращает обстреливать Херсонщину. Под вражеским огнем находятся жилые кварталы, гражданские машины, дети. Оккупанты сбрасывают взрывчатку на кареты скорой помощи и медицинские экипажи.