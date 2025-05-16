Мерц розказав про конфіскацію заморожених російських активів для України

Канцлер заявив, що лідери Європи готові "використати усі можливості", аби примусити Кремль до миру та підтримати Україну, передає 24 Канал з посиланням на Zeit.

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Мерц повідомив, що наразі обговорюються:

подальші санкції в енергетичному секторі;

банківські обмеження;

додаткові кроки щодо активів;

санкції проти окремих осіб.

Ми зараз працюємо над цим разом із європейськими партнерами,

– сказав Фрідріх Мерц.

Згідно з його слів, йдеться зокрема й про обговорення та можливість використання заморожених російських активів на користь України.

Якщо знайдемо законний спосіб мобілізувати ці кошти, ми це зробимо,

– запевнив ніццький канцлер.

Зверніть увагу! Водночас він пояснив, що слід враховувати ризики, які такий крок може мати для європейського фінансового ринку.

