Мерц розказав про конфіскацію заморожених російських активів для України
Канцлер заявив, що лідери Європи готові "використати усі можливості", аби примусити Кремль до миру та підтримати Україну, передає 24 Канал з посиланням на Zeit.
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Мерц повідомив, що наразі обговорюються:
- подальші санкції в енергетичному секторі;
- банківські обмеження;
- додаткові кроки щодо активів;
- санкції проти окремих осіб.
Ми зараз працюємо над цим разом із європейськими партнерами,
– сказав Фрідріх Мерц.
Згідно з його слів, йдеться зокрема й про обговорення та можливість використання заморожених російських активів на користь України.
Якщо знайдемо законний спосіб мобілізувати ці кошти, ми це зробимо,
– запевнив ніццький канцлер.
Зверніть увагу! Водночас він пояснив, що слід враховувати ризики, які такий крок може мати для європейського фінансового ринку.