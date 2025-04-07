Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно

Кроме того, она должна быть многодетной матерью, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Время ухода за малолетними детьми для женщины, которая не работает, за периоды до 1 апреля 2004 включается в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка. Однако не дольше чем периоды, до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.

Начиная с 1 января 2004, для работающей матери время ухода за ребенком, до достижения им 3-летнего возраста, засчитывается в страховой стаж. Однако при условии, если она ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получает соответствующее пособие по уходу.

С 1 января 2005 года этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Соответственно матерям, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста (при этом учитываются и усыновленные дети), к размеру пенсии назначается надбавка. Она называется пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Обратите внимание! Помощь составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).