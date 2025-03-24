Как банк реагирует на просрочку долга

Некоторые должники пытаются избежать ответственности, используя юридические пробелы, однако это редко спасает от взыскания долга, сообщает 24 Канал.

Читайте также В Совете НБУ откровенно сказали, хватит ли Украине денег в бюджете на 2025 год

В случае невыполнения обязательств банк может прибегнуть к следующим действиям:

начисление штрафов и пени;

повышение процентной ставки на просроченную сумму;

передача дела в суд или коллекторские компании;

внесение информации в кредитный реестр, что негативно влияет на дальнейшее получение кредитов.

Что еще может сделать банк в случае неуплаты кредитного лимита:

Передать дело коллекторам или в суд . Банк может обратиться к коллекторской компании или подать иск, чтобы принудительно взыскать задолженность через исполнительную службу.

Заблокировать счета . В случае просрочки банк имеет право заблокировать карту и ограничить доступ к счетам.

Ухудшить кредитную историю. Задержки с оплатой негативно влияют на кредитную репутацию заемщика и могут усложнить получение займов в будущем.

Важно! Если заемщик игнорирует долг, банк имеет полное право обратиться в суд для принудительного взыскания.