Как банк реагирует на просрочку долга
Некоторые должники пытаются избежать ответственности, используя юридические пробелы, однако это редко спасает от взыскания долга, сообщает 24 Канал.
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В случае невыполнения обязательств банк может прибегнуть к следующим действиям:
начисление штрафов и пени;
повышение процентной ставки на просроченную сумму;
передача дела в суд или коллекторские компании;
внесение информации в кредитный реестр, что негативно влияет на дальнейшее получение кредитов.
Что еще может сделать банк в случае неуплаты кредитного лимита:
Передать дело коллекторам или в суд. Банк может обратиться к коллекторской компании или подать иск, чтобы принудительно взыскать задолженность через исполнительную службу.
Заблокировать счета. В случае просрочки банк имеет право заблокировать карту и ограничить доступ к счетам.
Ухудшить кредитную историю. Задержки с оплатой негативно влияют на кредитную репутацию заемщика и могут усложнить получение займов в будущем.
Важно! Если заемщик игнорирует долг, банк имеет полное право обратиться в суд для принудительного взыскания.