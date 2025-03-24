Як банк реагує на прострочення боргу

Деякі боржники намагаються уникнути відповідальності, використовуючи юридичні прогалини, однак це рідко рятує від стягнення боргу, повідомляє 24 Канал.

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У разі невиконання зобов’язань банк може вдатися до таких дій:

нарахування штрафів і пені;

підвищення процентної ставки на прострочену суму;

передача справи до суду або колекторських компаній;

внесення інформації до кредитного реєстру, що негативно впливає на подальше отримання кредитів.

Що ще може зробити банк у разі несплати кредитного ліміту:

Передати справу колекторам або до суду . Банк може звернутися до колекторської компанії чи подати позов, щоб примусово стягнути заборгованість через виконавчу службу.

Заблокувати рахунки . У разі прострочення банк має право заблокувати картку та обмежити доступ до рахунків.

Погіршити кредитну історію. Затримки з оплатою негативно впливають на кредитну репутацію позичальника та можуть ускладнити отримання позик у майбутньому.

Важливо! Якщо позичальник ігнорує борг, банк має повне право звернутися до суду для примусового стягнення.