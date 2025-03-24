Як банк реагує на прострочення боргу
Деякі боржники намагаються уникнути відповідальності, використовуючи юридичні прогалини, однак це рідко рятує від стягнення боргу, повідомляє 24 Канал.
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У разі невиконання зобов’язань банк може вдатися до таких дій:
нарахування штрафів і пені;
підвищення процентної ставки на прострочену суму;
передача справи до суду або колекторських компаній;
внесення інформації до кредитного реєстру, що негативно впливає на подальше отримання кредитів.
Що ще може зробити банк у разі несплати кредитного ліміту:
Передати справу колекторам або до суду. Банк може звернутися до колекторської компанії чи подати позов, щоб примусово стягнути заборгованість через виконавчу службу.
Заблокувати рахунки. У разі прострочення банк має право заблокувати картку та обмежити доступ до рахунків.
Погіршити кредитну історію. Затримки з оплатою негативно впливають на кредитну репутацію позичальника та можуть ускладнити отримання позик у майбутньому.
Важливо! Якщо позичальник ігнорує борг, банк має повне право звернутися до суду для примусового стягнення.