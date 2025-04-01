Скільки грошей виділили на кредити
Про це повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал. При цьому зазначено, що з початку 2025 року за цією програмою вже видано 6 002 кредити на 18,6 мільярдів гривень.
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Загалом, від початку дії воєнного стану підприємці отримали 75 637 кредитів на суму 295 мільярдів гривень, з яких:
- 38,21 мільярд гривень – на інвестиційні цілі;
- 72,4 мільярди гривень – на фінансування оборотного капіталу;
- 45,04 мільярди гривень – для сільськогосподарських виробників;
- 34,84 мільярди гривень – на переробку агропродукції;
- 2,15 мільярдів гривень – на енергосервісні проєкти;
- 57,31 мільярд гривень – на антивоєнні заходи;
- 31,43 мільярди гривень – на кредитування бізнесу у зонах високого воєнного ризику.
Від старту програми підписано 110 459 кредитних договорів на загальну суму 384,6 мільярдів гривень.