Скільки грошей виділили на кредити

Про це повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал. При цьому зазначено, що з початку 2025 року за цією програмою вже видано 6 002 кредити на 18,6 мільярдів гривень.

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Загалом, від початку дії воєнного стану підприємці отримали 75 637 кредитів на суму 295 мільярдів гривень, з яких:

  • 38,21 мільярд гривень – на інвестиційні цілі;
  • 72,4 мільярди гривень – на фінансування оборотного капіталу;
  • 45,04 мільярди гривень – для сільськогосподарських виробників;
  • 34,84 мільярди гривень – на переробку агропродукції;
  • 2,15 мільярдів гривень – на енергосервісні проєкти;
  • 57,31 мільярд гривень – на антивоєнні заходи;
  • 31,43 мільярди гривень – на кредитування бізнесу у зонах високого воєнного ризику.

Від старту програми підписано 110 459 кредитних договорів на загальну суму 384,6 мільярдів гривень.