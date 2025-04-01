Скільки грошей виділили на кредити

Про це повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал. При цьому зазначено, що з початку 2025 року за цією програмою вже видано 6 002 кредити на 18,6 мільярдів гривень.

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Загалом, від початку дії воєнного стану підприємці отримали 75 637 кредитів на суму 295 мільярдів гривень, з яких:

38,21 мільярд гривень – на інвестиційні цілі;

72,4 мільярди гривень – на фінансування оборотного капіталу;

45,04 мільярди гривень – для сільськогосподарських виробників;

34,84 мільярди гривень – на переробку агропродукції;

2,15 мільярдів гривень – на енергосервісні проєкти;

57,31 мільярд гривень – на антивоєнні заходи;

31,43 мільярди гривень – на кредитування бізнесу у зонах високого воєнного ризику.

Від старту програми підписано 110 459 кредитних договорів на загальну суму 384,6 мільярдів гривень.