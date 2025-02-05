Скільки витратили на програми підтримки

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час засідання Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 5 лютого, розповіла про те, який ефект мали ці програми, передає 24 Канал.

Дивіться також НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у найближчі роки

Так, за словами Свириденко, у 2024 році на програму "Зроблено в Україні" було закладено 35 мільйонів гривень, і вона дала суттєвий економічний ефект.

Ми порахували мультиплікаційний ефект цих програм на ВВП – вони забезпечили 0,64% зростання. Це вагомий внесок, оскільки загальне зростання ВВП минулого року склало 3,6%,

– зазначила вона.

За програмою "єПідтримка" виплачено майже 13 мільярдів гривень українським сім'ям, які подали заявки. Також уже є понад 5 мільйонів клієнтів програми Національний кешбек.

Детальніше про програми підтримки

Національний кешбек – програма повернення частини коштів за покупки, зроблені в українських виробників. Зареєструватись можна через Дію або сайти українських банків, які підтримують програму.

– програма повернення частини коштів за покупки, зроблені в українських виробників. Зареєструватись можна через Дію або сайти українських банків, які підтримують програму. Доступні кредити – зокрема, програма "5-7-9", яка дозволяє малому та середньому бізнесу отримувати кредити за зниженими ставками (5%, 7% або 9% річних залежно від умов). Оформити можна через державні та комерційні банки, які є учасниками програми. Потрібно подати бізнес-план та підтвердити платоспроможність.

Зауважте. Ці ініціативи спрямовані на стимулювання українського бізнесу, підтримку підприємців та зміцнення економіки країни.