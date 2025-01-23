Яким буде ВВП в Україні у найближчі роки

Цей прогноз гірший, якщо порівнювати з жовтнем минулого року, передає 24 канал з посиланням на Андрія Пишного, який є очільником НБУ.

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Так згідно з прогнозом Національного банку, у наступному, 2026 році економіка зросте на 4,0% (попередній прогноз складав 4,6%). Тоді як у 2027 році ВВП збільшиться на 4,2%.

Андрій Пишнив пояснив, що НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік до 3,6%. Це сталося через врахування безпекових ризиків та складної ситуації на ринку праці.

Важливо! Однак базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Згідно зі слів Пишного, у 2026–2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання – до близько 4%.

Як далі складатиметься ситуація з українською економікою

Очільник НБУ розповів, що з одного боку наслідки повномасштабної війни позначилися на дефіциті робочої сили та нестачі виробничого капіталу. І вони надалі обмежуватимуть економіку.

З іншого ж боку відновленню сприятимуть:

інвестиції в енергетичні та виробничі потужності;

збереження доволі м’якої фіскальної політики;

зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення.

Зокрема за оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%. Проте це менше за жовтневий прогноз Національного банку.

Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком. Це пояснюється не тільки гіршими врожаями та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак Росії та пов’язаним із цим дефіцитом електроенергії,

– розказав Пишний.

Зауважте! Він наголосив, що збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили.