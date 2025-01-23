Каким будет ВВП в Украине в ближайшие годы

Этот прогноз хуже, если сравнивать с октябрем прошлого года, передает 24 канал со ссылкой на Андрея Пышного, который является главой НБУ.

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Так согласно прогнозу Национального банка, в следующем, 2026 году экономика вырастет на 4,0% (предыдущий прогноз составлял 4,6%). Тогда как в 2027 году ВВП увеличится на 4,2%.

Андрей Пышнив объяснил, что НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год до 3,6%. Это произошло из-за учета рисков безопасности и сложной ситуации на рынке труда.

Важно! Однако базовый сценарий прогноза НБУ, по-прежнему, предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования. Согласно словам Пышного, в 2026–2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста – до около 4%.

Как дальше будет складываться ситуация с украинской экономикой

Глава НБУ рассказал, что с одной стороны последствия полномасштабной войны сказались на дефиците рабочей силы и недостатке производственного капитала. И они в дальнейшем будут ограничивать экономику.

С другой же стороны восстановлению будут способствовать:

инвестиции в энергетические и производственные мощности;

сохранение довольно мягкой фискальной политики;

рост частного потребления на фоне увеличения доходов населения.

В частности, по оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%. Однако это меньше за октябрьский прогноз Национального банка.

Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом. Это объясняется не только худшими урожаями и несколько слабее, чем ожидалось, внешним спросом, но и реализацией рисков увеличения интенсивности боевых действий, усилением воздушных атак России и связанным с этим дефицитом электроэнергии,

– рассказал Пышный.

Заметьте! Он отметил, что сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возвращение мигрантов и обусловливало значительный дефицит рабочей силы.